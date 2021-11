CAMEROUN :: Félicitations de Shanda Tonmé à Cabral Libii :: CAMEROON

Monsieur le Président, Cher frère et très cher compatriote,

Vous venez de commettre un ouvrage au titre fort évocateur et sans aucun doute prémonitoire, bien à propos, fortement inspiré et ouvertement conventionnel au regard des lourds attentes de notre peuple. « Le fédéralisme communautaire ».

En le faisant, vous avez décidé de prendre pied dans l’histoire, de vous positionner dans l’efficacité, et surtout d’élever votre regard aussi loin que votre conviction intime vous le permette, aussi loin que le destin de notre pays peut être porté en perspective, en nous interpelant.

Aussi, je voudrais vous féliciter très ardemment, pour cette initiative, dont nombre de nos compatriotes, y compris moi-même, n’ont pas à première vue ni mesurer ni compris la portée.

Que nul critique ne vous ébranle, et que nul lecture ou interprétation n’altère votre conviction. Pour aussi rafraîchie que puisse être notre mémoire collective, nous avons reçu et lu avec une égale attitude en son temps, « le Libéralisme communautaire ». Rien n’empêche que la suite de notre intelligence politique, nous livre tantôt « La démocratie communautaire », tantôt « La République communautaire » et tantôt la Nation communautaire ». La science politique ne saurait être ni sectaire ni limitative à cause de quelques conventions obscurantistes, elle est matière humaine, donc livresque.

Tout cela trouve un sens, et participe autant d’une créativité constante, nécessaire, que du libre débat d’opinion, avec la latitude pour tous et pour chacun, d’imprimer sa marque dans la réflexion politique. Vous consignez ainsi vos convictions dans le vaste champ de formulation et de construction du destin de notre pays, et au-delà, d’une pensée universelle. C’est une souveraine œuvre de l’esprit, et surtout une retentissante manifestation à la fois d’autorité et d’indépendance./.

Félicitations fraternelles et sincères encouragements./.