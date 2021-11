La rencontre Emmanuel Macron : Ali Bongo conforte le régime gabonais

Ali Bongo a rencontré Emmanuel Macron ce vendredi 12 novembre 2021 au palais de l’Élysée. Ce qui constitue plus qu’un succès diplomatique pour le régime gabonais…

La rencontre qui a eu lieu ce vendredi 12 novembre 2021 au Palais de l’Élysée entre Ali Bongo, le chef de l’exécutif du Gabon, et Emmanuel Macron président de la République française représente pour le régime en place depuis 1967 au Gabon un succès diplomatique, mais aussi le renouvellement d’un bail qu’ils veulent éternel. Quoi qu’en dise, et malgré ses détours outre-manche, le régime gabonais compte sur Paris pour se maintenir et perdurer au pouvoir.

Le soutien d’Emmanuel Macron

Bien qu’ayant affirmé qu’il était totalement remis et qu’il avait « de l’Énergie à revendre », les images d’Ali Bongo lourdement handicapé tenu soutenu physiquement par un Emmanuel Macron qui l’aide à monter les marches (et qu’il l’empêche de tomber sur le perron de l’Élysée au moment de la photo !) n’ont pas eu un effet dévastateur pour son image, mais est présenté par ses partisans comme la preuve d’un soutien indéfectible de la France. « Cela nous a rassurées » confie un membre de sa délégation qui poursuit « Le peuple gabonais a compris le message, même très diminué physiquement, car on ne peut plus le cacher, le Patron [Ali Bongo] reste le maître du jeu et bénéficie du soutien sans faille de la France comme son père, ces images sont claires, on va faire la fête ce soir… ».

Le troisième « mandat » » en ligne de mire

Dans le camp Bongo, on est désormais rassuré. En 2023, on pourra bourrer les urnes, réprimer, tuer « pour calmer les ardeurs » et faire disparaître ceux qui oseront contester la réélection « à la soviet » d’un Ali Bongo handicapé. Le « camp Bongo » est certain, la France laissera faire ou ne condamnera pas ce nouveau passage en force. La plus grande crainte du régime Bongo était qu’en 2023, Paris décide de dénoncer le coup d’État électoral. Cette crainte l’avait poussé à rechercher le soutien des Britanniques réputés plus souples sur « ces questions de droits de l’homme en Afrique » …

« Avenir radieux »

Et lorsque le moment sera venu, le camp Bongo est certain qu’à Paris, on verra d’un bon œil l’arrivée du fils d’Ali Bongo au pouvoir ou à tout le moins qu’on laissera faire.

Dans l’attente de ces jours heureux, l’heure est à la fête dans le camp Bongo tant à Paris où la délégation gabonaise séjourne dans un très luxueux palace – Le Georges V- qu’à Libreville où on se réjouit de « ce soutien indéfectible ». « Notre avenir est radieux » nous a déclaré goguenard un officier supérieur de la garde républicaine, présent à l’Élysée ce jour.