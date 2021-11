ÉTATS-UNIS :: NUIT EN BLANC DE WASHINGTON DC, DEJA L'EFFERVESCENCE CHEZ L'ONCLE SAM :: UNITED STATES

C'est ce samedi 13 Novembre 2021, à The HAMPTON CONFERENCE CENTER situé au 201 W. HAMPTON PLACE CAPITOL HEIGHTS, MD 20743, que la compagnie Prestige célèbre ses 5 ans d'intense activité dans l'événementiel au cœur de la capitale mondiale, Washington DC.

L'idée, lors de ses 5 ans, est de promouvoir la jeune génération d'artistes afro aux USA et de donner la chance à tous ceux et celles qui souhaitent exceller dans l'événementiel au plus haut niveau.

Prestige Club étant la plus grosse compagnie à exceller dans le domaine de l'événementiel aux USA, croit davantage en la jeunesse et prépare ainsi l'avenir avec toutes les bonnes volontés.

Plusieurs séances de travail avec les différents partenaires comme SOPIEPROD PARIS, AFRICA TODAY se sont retrouvés autour d'un repas pour peaufiner les dernières préparatifs en prélude à ce grand événement qui est "LA NUIT EN BLANC DE WASHINGTON DC"

TICKETS ARE AVAILABLE...CONTACT INFO 240-398-9992