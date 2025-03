CAMEROUN :: INSALUBRITÉ: NOS NARINES SOUFFRENT DANS LA VILLE DE YAOUNDE :: CAMEROON

Ce sont les égouts qui vous chatouillent les narines.Telle est l'image de cette capitale politique du Cameroun, parmi tant d’autres.

Parfois dans cette ville, on ne sait plus où donner de la tête. La journée commence par un cycliste imprudent que vous évitez de justesse et qui vous gratifie d'une insulte après son forfait. Le temps de vous éloigner du trottoir pour éviter un autre acte d'incivisme des usagers de la route, c'est une moto taxi qui renverse en plein trottoir son passager. Si l'accident est minime et que la moto n'est pas abîmée, c'est le conducteur de la moto qui se relève et s'en va avec sa moto, laissant le passager sur le lieu de l'accident.

A l'entrée de la ville de Yaoundé en provenance de Douala, alors que vous roulez en file, un vehicule de marque Hiace d'une carrosserie douteuse laisse échapper une épaisse fumée noire. Quelques minutes plus tard, le véhicule tombe en panne. Il s'immobilise sur la chaussée. Chaque usager cherche à se frayer du passage

Toujours des embouteillages, des fils interminables de véhicules.

Au niveau de Nsimeyong, non loin du collège Victor Hugo, les immondices ont coupé la chaussée en deux

Célestine Ketcha Courtès, ministre de l’Habitat et du développement urbain il y a quelques mois organisait une réunion sur l’état de la salubrité dans la capitale. Après avoir lancé une opération de nettoyage baptisée « coup de poing, Yaoundé sans poubelle ». Hysacam et Thychlof, les deux entreprises de ramassage des ordures qui opèrent à Yaoundé, ont été mobilisées pour cette opération. Après quelques jours de ramassage, retour à la triste réalité. Ne dit-on pas souvent que chasser le naturel, il revient au galop ?

C'est quasiment impossible de faire un long trajet dans la ville de Yaoundé sans tomber sur une poubelle nauséabonde avec son contenu éparpillé sur le trottoir.

Que dire des commerçants du coin non inquiets ?

Installés au bord de la rue, ils s'affairent à vendre leurs marchandises, installés sans regrets à côté de ces tas d'immondices

Voyez ces trottoirs, ces rues, ces carrefours occupées par des femmes qui braisent du poisson. Que disent les autorités locales devenues amorphes face à la montée de l'incivisme à Yaoundé ? Que dire de cette jeune fille belle de nuits qui, assise jambes entrouvertes aux bons yeux des touristes et à la merci des odeurs du coin ? Rien n'y fait, les habitants de Yaoundé donnent même l'impression d'accepter la situation et de vivre avec. Que faire ? Le Cameroun c’est le Cameroun..