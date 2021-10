AFRIQUE :: Vient de paraître: NOIR JE SUIS NÈGRE JE LE SUIS AUSSI de Shanda Tonme :: AFRICA

Des siècles après la proclamation officielle de la fin de l’esclavage et la libération formelle des derniers esclaves, des préjudices liés à la couleur de la peau du noir, marquent encore sa considération et son implication dans l’existentiel humain.

Suis-je Noir ou Nègre ? Et pourquoi serais-je l’un ou l’autre, l’un et pas l’autre, l’un sans l’autre ou l’un avec l’autre ? De qui dépend le décret en réponse ? Il y a même quoi dans tout ça ?

C’est quoi Black life matter, malgré Toussaint L’ouverture et Martin Luther King, malgré Barack Hussein Obama et Koffi Annan, malgré Cheick Anta Diop, Michael Jackson, et Pélé, malgré les proclamations de la démocratie, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ?

Un certain Moussa, un Noir ordinaire d’Afrique, professeur de mathématiques à Bamako, débarque en France en quête d’un doctorat, se découvre au cœur d’une société occidentale qui l’épie, qui questionne de façon inquisitoire la couleur de sa peau au quotidien et en fait un motif de marginalisation. Il reconstruit sa fierté et sa dignité, dans un élan de combat sans fin.

Tout cela fait débat, suscite interrogations, et rappelle que de Césaire à Senghor et Cheick Anta Diop, des premiers chantres de la négritude aux plus hauts symboles de l’identité nègre, le Noir, doit encore s’armer, revendiquer fièrement sa négrité, dans un monde impitoyable qui en réalité, n’a rien changé sur l’accumulation des subjectivités raciales.

En réponse le héros qui a brillamment atteint ses objectifs, retourne au bercail et commet un hymne pour la fierté et la dignité du Noir ?

SHANDA TONME est spécialiste des relations internationales et diplomate de carrière. Il est en outre auteur de nombreux ouvrages, et dirige le Centre Africain de politique internationale ainsi que le Cabinet international de Conseil et d’Arbitrage. Enseignant à l’institut des relations internationales du Cameroun, il conseille plusieurs organisations internationales, de même que des sociétés industrielles et commerciales. Il est également un des membres fondateurs de la Fondation de l’université de Dschang (FONDUS)

ISBN 978-9956-30-102 -7

Editeur: Dschang University Press

NOIR JE SUIS NÈGRE JE LE SUIS AUSSI de Shanda Tonme est disponible en librairies et bientôt sur les plateformes de vente en ligne