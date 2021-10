CAMEROUN :: Cimencam contribue à la construction de logements sociaux à Pitoa dans la région du Nord :: CAMEROON

Le lancement des travaux de construction de ces logements a eu lieu dans la localité de Gachiga, dans l’arrondissement de Pitoa, région du Nord. Présidé par le ministre et les partenaires en charge de l’habitat.

Ce projet de construction de logements terre-ciment est le fruit d’un accord de partenariat MINHDU/SIC/MIPROMALO/CIMENCAM. A savoir le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, la Société Immobilière du Cameroun, la Mission pour la Promotion des Matériaux Locaux, et les Cimenteries du Cameroun. Tous acteurs dans la chaine de production de logements.

Le cout du projet est estimé à 3,4 milliards cfa. Situé au nord est de la ville de Garoua dans l’arrondissement de Pitoa sur la route de Gachiga sur une superficie de 10ha. Le taux estimatif de 200 logements dont 142 villas dont 9O T4 et 52 T3. 58 logements collectifs (T4, T5, et T6). Un centre de sante, une école maternelle et primaire. Un espace commercial, un poste de sécurité. Un complexe multisport, un château d’eau, un jardin public.

Le projet prend son origine dans le Signature avec Cimencam et le Ministère de l’Habitat de du Développement Urbain d’une convention en 2019. Cette convention a été consolidée le 31 Mai 2021 par la signature d’un accord de partenariat entre Cimencam, le Minhdu, la Sic et la Mipromalo. Avec pour objectif commun : Garantir aux camerounais l’accès à des logements décents et à faible cout. Ce projet Terre-Ciment de promotion de matériaux locaux à pour principal partenaire technique Cimencam qui produit les matériaux de construction.

Ce qui fait de cette Société qui vient de lancer une Usine de production de clinker à Figuil, non loin de Pitoa un maillon essentiel de la chaine de production de logements. Pour Benoit Galichet, son Directeur General «Notre but est de mettre à contribution le réseau de distribution de Cimencam pour l’acquisition de matériaux de construction à des couts compétitifs. De trouver des solutions technologiques promouvant le matériau terre-ciment pour rendre les performances techniques et environnementales et esthétiques remarquables. Ainsi qu’une réduction des coûts de construction »

Bien plus et à l’occasion, le Minhdu à rappelé la politique du gouvernement en matière d’Habitat qui veut que « Tout Camerounais soit logé décemment » Mis en musique la circulaire du premier ministre chef du gouvernement qui encourage que les logements soient construits en matériaux locaux. Avec pour corollaire la création des emplois mais aussi réduire les importations. Aussi, pour son Directeur General « La Mipromalo devra fournir tous les matériaux de construction en terre-ciment »

Au finish, le Lancement de construction de 50 logements en matériaux terre-ciment à Pitoa est l’occasion pour le DG de la Sic « Faire face à l’urbanisation rapide et l’accélération de la croissance démographique ». Une occasion idoine qui permette aux populations d’avoir un logement de qualité compatible avec leur revenu.Une étape dans l’intégration sociale.