CAMEROUN :: Calixthe Beyala accuse Tony Obam de vol : polémique autour du discours de Paul Biya :: CAMEROON

Calixthe Beyala, romancière camerounaise de renom, a récemment suscité une vive polémique en qualifiant Tony Obam de "voleur". Cette déclaration intervient dans le contexte d’un discours prononcé par le président Paul Biya le 11 février, dont la paternité a été remise en question. Selon Beyala, un chef d’État ne rédige pas lui-même ses discours, une tâche traditionnellement confiée à des écrivains, historiens, économistes ou autres experts.

Dans un post virulent, Beyala a souligné que le discours en question contenait une "grossière erreur" : la citation d’un individu qualifié de "voleur" comme modèle pour la jeunesse. Pour elle, cette faute revient à la personne ayant rédigé le texte, et non au président Biya lui-même. Elle dénonce un manque de rigueur et une méconnaissance des valeurs fondamentales d’une nation.

Gérer une nation, selon Beyala, exige de faire appel aux bonnes compétences, sans se laisser influencer par des considérations ethniques, religieuses ou autres. Elle appelle à une meilleure sélection des collaborateurs pour éviter de tels écueils, qui nuisent à l’image du pays sur la scène internationale.

Cette prise de position a relancé le débat sur la transparence et la crédibilité des discours politiques. Tony Obam, au cœur de cette controverse, n’a pas encore réagi publiquement. Cependant, les réseaux sociaux s’enflamment, partagés entre soutien à Beyala et défense de l’intégrité d’Obam.

Cette affaire soulève des questions plus larges sur la gestion des ressources humaines dans les hautes sphères de l’État. Calixthe Beyala insiste sur l’importance de valoriser les compétences et de promouvoir des modèles inspirants pour la jeunesse.

En conclusion, cette polémique met en lumière les défis auxquels font face les nations africaines dans leur quête de bonne gouvernance. Elle rappelle que les mots d’un chef d’État ont un poids immense et doivent être choisis avec soin, car ils reflètent l’image d’un pays tout entier.