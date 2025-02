CAMEROUN :: 11 février 2025 : le maire Eric Niat et les jeunes fêtent à Bangangté :: CAMEROON

Le spectacle prévu à l’hôtel de ville de Bangangté le 11 février dernier a tenu la promesse des fleurs.

Le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat, a permis à sa jeunesse de vivre un grand moment de concert gratuit. Après la parade républicaine tenue à la place des fêtes de Bangangté, les populations encadrées par les autorités administratives et forces vives ont pris d’assaut l’esplanade de la mairie. Pas le moindre espace pour circuler. La grande cour est archicomble.

Ce grand concert gratuit s’inscrivait dans le cadre de la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Il a été question pour le premier magistrat de la ville de Bangangté de perpétuer la tradition de plus de 10 ans, donc de permettre à la jeunesse de sa commune de vivre cette fête en chantant avec des artistes ayant le vent en poupe.

Pour cette année, le maire a invité quatre poids lourds de la musique camerounaise et qui sont les plus en vue actuellement : Vanister, Joël la Fleur, Jumeau Km, et petit Bozard. Mais il y aura une bonne brochette d’artistes musiciens locaux et des groupes de danse urbaine qui chaufferont le podium avant que les vedettes invitées ne commencent à déferler sur la scène.

Le maire Ericien Niat avait déjà réussi le pari de faire venir à Bangangté des grands noms de la musique urbaine camerounaise à l’instar de Stanley Enow, Mimie, Ko-C, Mr Leo, Blanche Bailly, Salatiel, Dj Gérard Ben, Ténor et bien d’autres. Comme il aime à le dire, l’objectif pour le maire est de faire que la jeunesse située en zone rurale ait les mêmes opportunités que ceux vivant dans de grandes métropoles. Éric Niat ses réjouit chaque fois que ces jeunes sortent de Bangoua, de Bangoulap, de Bamena, de Batchingou, de Bangang-Fokam, de Bahouoc pour se joindre à ceux de Bangangté et de fêter dans un esprit citoyen et républicain.

Cette 59ème édition de la Fête de la Jeunesse se célèbre dans un contexte particulier. Le thème porteur de sens est fort évocateur : « Jeunesse, Maturité et Responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ». Ce thème invite à une réflexion profonde sur les défis auxquels les jeunes camerounais font face et sur leur rôle essentiel dans la construction de l’avenir de la nation. Et pour le maire, il en découlera de ce fil d’Ariane, un manifeste qui consacre son lien étroit, basé sur la confiance avec la jeunesse de Bangangté d’une part et de tout le département du Nde d’autre part. Il est question pour l’édile dans ce manifeste de montrer qu’il remplit sa mission auprès des jeunes, et il souhaite en retour que la jeunesse remplisse la sienne. C’est pourquoi à chaque occasion il leur demande de rester responsables et invite toutes ces petites mains à participer à la construction de la commune dont il gère d’une main ferme depuis 2021.