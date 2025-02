CAMEROUN :: Journée mondiale de la radio: briefing sur l'apport de la radio dans les 5 secteurs de l'UNESCO :: CAMEROON

Cette activité se tient en marge de la célébration de la journée mondiale de la radio qui se célèbre ce 13 février au siège du bureau régional de l'UNESCO à Yaoundé .

Les Hommes de médias ont pu échangé avec les 5 chefs secteurs du bureau régional de l'UNESCO concernant les secteurs d'activités auxquels l'UNESCO s'appuie au quotidien dans le cadre de ses missions régaliennes à savoir secteur: "culturel, communication, éducation , science humaine et social, science". Il s'agit ici de comprendre le travail multi sectoriel de l'UNESCO en lien avec la radio.

Cas pratique dans le secteur éducation selon son chef secteur Céline Toulou la radio a permi de communiquer sur la crise du covid 19, renforcer la résilience du secteur éducatif.

Par contre dans le secteur science : d'après le chef secteur Akwa Odette , une sensibilisation accrue de la population sur les changements climatiques, le rôle de la radio à ce niveau permet la création de la réserve de biosphère de Doumba , Rey en 2022 par exemple, aménagement et exploitation durable d'une parcelle de 5 hectares pour la culture irrigée du riz, lancement d'une radio communautaire à waza( sensibilisation à la prévention de l'extrémisme violent, protection de l'environnement) , pour le cas du secteur culture des projets sur le multiculturalisme, diversité culturelle, la création de 15 radios communautaires, 120 micro programmes traduits et diffusés dans les stations de radio régionales et communautaires , convention de 2003 sur le patrimoine immatériel.

Il faut le préciser, le thème de cette journée mondiale de la radio est :" radio et changement climatique" dont l'objectif selon l'UNESCO est axé sur le rôle de la radio dans l'atteinte des objectifs de développement et d'atténuation des effets de crises , la radio son appui,son effet dans la lutte contre les changements climatiques.

COMME RÉSULTATS ATTENDUS.

Réduction de la pression anthropique sur les ressources naturelles de la réserve de biosphère de waza ; réduction des conflits intercommunautaires et consolidation de la paix ; renforcement de l'inclusion des jeunes et femmes aux projets de développement local et aux initiatives locale de développement.

Précisons que quelques défis et perspectives concernant le rôle de la radio dans les missions régaliennes de l'UNESCO, ont été présenté aux Hommes de média à savoir les textes qui régissent la radio au Cameroun datent de 1990: besoin d'une mise à jour , nécessaire de réfléchir sur le financement de la radio / médias, plaidoyer sur le cadre normatif/ législatif réglementaire, réfléchir sur le modèle économique des médias , extension de la radio sur le territoire : 298 radios sur les 796 médias répertoriés par le CNC.

UN MOT SUR CETTE JOURNÉE.

À l'initiative de l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio se tient chaque année le 13 février en hommage au 13 février 1946, jour de création de la radio des Nations Unies. Cette 14e édition, met à l'honneur le thème "Radio et changement climatique".

Proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2012 comme Journée internationale des Nations Unies, le 13 février est devenue la Journée mondiale de la Radio (JMR). Alors que l’Accord de Paris prend une importance capitale, les radios contribuent à la réalisation de ses objectifs internationaux en accompagnant les populations face au changement climatique grâce à la diffusion de l’information factuelle, la parole donnée aux auditeurs, les émissions dédiées.

Cette année, le Cameroun commémore pour la première fois la Journée Mondiale de la Radio depuis le lancement de la phase 2 du projet "Appui au développement à travers les radios communautaires", financé par le gouvernement du Cameroun et mis en œuvre par l’UNESCO.Ce projet s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), et qui prévoit de renforcer le rôle de la radio comme outil clé de la politique nationale de communication pour le développement social.

La Journée mondiale de la radio 2025 célèbre également les nombreuses opportunités qu'offre la radiodiffusion pour mettre en avant les questions liées au changement climatique.