Tragédie à Bonabéri : 5 morts dans une collision entre un camion et un taxi

Un grave accident de la route a coûté la vie à cinq personnes ce matin à Bonabéri. Selon les premiers rapports, un camion 18 roues transportant des marchandises est entré en collision avec un taxi transportant plusieurs passagers.

Un choc d'une rare violence

L'accident s'est produit aux alentours de 6 heures du matin sur un axe très fréquenté reliant Bonabéri au centre-ville. D'après les témoins, le poids lourd roulait à grande vitesse lorsqu'il a percuté de plein fouet le taxi jaune, broyant littéralement l'avant du véhicule léger.

Les services de secours, rapidement dépêchés sur place, n'ont pu que constater la mort tragique de cinq occupants du taxi, dont le chauffeur. Deux autres personnes ont été évacuées en urgence vers un hôpital de la ville, leur état étant jugé critique.

Les causes encore floues

Les autorités locales ont immédiatement ouvert une enquête sur l'accident afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Si l'hypothèse d’un excès de vitesse est avancée, d'autres facteurs, tels qu'une possible défaillance mécanique ou un manque d'entretien des routes, ne sont pas exclus.

La route reliant Bonabéri à Douala est connue pour son trafic dense et les nombreux accidents de circulation qui s'y produisent régulièrement. Les riverains demandent depuis plusieurs années un renforcement des mesures de sécurité routière, notamment une meilleure signalisation et un contrôle plus strict des conducteurs de poids lourds.

Un appel à la prudence

Face à cette nouvelle tragédie, les autorités appellent les conducteurs à faire preuve d’une extrême vigilance sur les routes. La sécurité routière reste un enjeu majeur, et le respect du code de la route est essentiel pour éviter de tels drames.

La population locale, sous le choc, exprime sa colère face à la récurrence de ces accidents souvent liés au non-respect des règles de circulation. Des mesures plus strictes sont attendues pour prévenir de nouvelles pertes en vies humaines.