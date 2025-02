CAMEROUN :: 18 jeunes bénéficiaires du site du lycée bilingue d'Essos participent au projet les pépites du Camer :: CAMEROON

L'insertion socioprofessionnelle des jeunes est réelle via le projet les pépites du Cameroun dont le lancement a été effective ce 12 février 2025 au Lycée Bilingue d'Essos à Yaoundé au Cameroun.

C'est dans le cadre de la continuité de la célébration de la fête de la jeunesse que cette activité a réuni M. le délégué départemental des enseignements secondaires du Mfoundi , le point focal basketball Yves TSALA , le représentant de M. l'ambassadeur de France au Cameroun,le comité d'organisation ainsi que M. le proviseur du lycée Bilingue d'Essos et l'ensemble du staff administratif, y ont pris part à cette cérémonie de lancement.

Le projet "les Pépites du Cameroun" est un programme ambitieux d’insertion des jeunes, ce programme mené par Serge Betsen Academy et JACSM Académie a pour objectif, l’éducation et l’inclusion socioprofessionnelle, des jeunes notamment des jeunes femmes, ainsi que des personnes en situation de handicaps en s’appuyant sur la pratique du sport (Rugby et basketball), par les valeurs qu’il véhicule sur le terrain et dans notre quotidien.

Il faut le préciser, l'objectif global d'après Madame Céline Kouekam présidente JACSM Cameroun, c'est de former 500 jeunes dont 350 jeunes femmes du Cameroun en 2 ans par le biais du sport, et spécifiquement du basket et du rugby.

Ce projet porte des valeurs de solidarité, de respect et d’engagement citoyen, tout en sensibilisant aux problématiques des violences sexistes, de la santé et de l’environnement.

Déjà présent dans cinq villes : "Édéa, Bangangté, Buéa, Douala et Yaoundé" , il s’inscrit dans une dynamique nationale ; l’objectif est clair, il faut davantage miser sur le sport pour aider la jeunesse « le sport véhicule des valeurs fondamentales, et c’est ce que nous voulons transmettre avec ce programme».

Dans son allocution M. le proviseur du Lycée Bilingue d'Essos Tambe Agbor Teddy Tabekwere pour sa part « le choix de notre établissement pour ce projet est une marque de reconnaissance , grâce à ce projet nous bénéficions des infrastructures rénovées pour la pratique du sport et activité périscolaire pour nos élèves , il poursuit en disant nous formulons le voeux que ce projet s'étende à d'autres projets , notamment la construction d'une tribune de 1000 places ».

Quant au représentant de M. l'ambassadeur de France au Cameroun au delà de ce projet , nous apportons le renforcement de l'éclairage du terrain de basketball, football au Lycée Bilingue d'Essos, la formation de deux formatrices à l'école des métiers des arts et du sport à L'Institut Nationale de Jeunesse et du Sport qui vont utiliser ses installations sportives.

Aux 18 bénéficiaires, tous d'un commun accord ont bien accueilli la vision de ce projet qui leur sera bénéfique dans le cadre de leur insertion socio- professionnelle , de façon à être apte à répondre aux exigences du monde de l'emploi.

Au final, une visite guidée de ces infrastructures et installations soldée par une rencontre sportive est venue mettre un terme à cette cérémonie de lancement du projet "les pépites du Cameroun" site du Lycée Bilingue d'essos.

UN MOT SUR L' ASSOCIATION JACSM.

L’association Jeunesse Art Culture Sport et Mémoire (JACSM) de Jean-Eric Sendé, bénéficie du soutien de l’ambassade de France au Cameroun et l’Institut français, ce programme mise sur le sport comme levier d’inclusion et de sensibilisation aux grands enjeux sociaux.