CAMEROUN :: Élections à la Ligue régionale du Littoral: Justin Bedjedi entre en lice :: CAMEROON

L’actuel maire de Dibombari a présenté son projet de candidature à la presse le lundi 04 octobre dernier à Douala.

Poursuivre l’œuvre de feu Emmanuel Nloga , telle est la mission que se donne Justin Bedjedi à la tête de la ligue régionale du littoral.

« Emmanuel Loga a commencé à sortir le football du Littoral de sa décrépitude. Nous devons continuer ce qu’il a entrepris », a rappelé Justin Bejedi Ndame qui était accompagné de quelques hommes forts de la gouvernance de feu président Emmanuel Loga, tels sa Majesté Charles Moudouthe et Mathieu Njog. Cette conférence de presse a surtout été l’occasion pour le président d’Olympique de Dibombari de présenter aux délégués et présidents de club de la ligue régionale du littoral son projet-programme qu’il s’articule autour de 11 points, qu’il a baptisé le Onze Entrant.

On retiendra qu’il souhaite travailler dans la transparence, l’objectivité et l’impartialité, afin de mettre tous ses projets en marche pour le développement du football dans la région du Littoral. La réinsertion des anciens joueurs, arbitres et entraineurs, le soutien des acteurs du football féminin et football jeunes, l’organisation juste des compétitions et la mise sur pied d’un partenariat gagnant-gagnant avec les collectivités décentralisées sont entre autres les ambitions qu’il nourrit pour le football dans sa région. « Agir, Réussir en ensemble pour un modèle durable d’une nouvelle ligue régionale » veut rassembler et exploiter toutes les compétences au niveau régional pour refaire briller les clubs à tous les niveaux.

Prévues pour le 1er novembre prochain , les élections dans les ligues régionales verront Justin Bedjedi croiser le fer avec d’autres noms plus ou moins ronflants du football dans le littoral. Certaines indiscrétions avancent les noms de Jacques Essombe Ndoumbe et Bekek c’est mme principaux challenge du président de l’olympique de Dibombari. A ce sujet, le principal intéressé dira :« Je suis ouvert aux alliances mais en position de force pour faire passer mes idées ».