CAMEROUN :: Le site d'information panafricain l'Afrique en Éveil lance la première édition du prix de l'éveil :: CAMEROON

C'est un concours de rédaction et de production des articles de presse pour la promotion du journalisme orienté sur la lutte contre toute déviance en milieu scolaire pour une meilleure éducation. Les détails de cette initiative ont été présentée à la presse ce 10 janvier à Yaoundé.

Ce projet majeur est porté par le promoteur M. Tientcheu Kameni Maurice , qui met en avant les différents genres journalistiques afin de préparer la relève des futurs journalistes d'Afrique conscients des défis et enjeux.

On précise que c'est depuis novembre 2024 que ce prix a été lancé , pour cette première édition 15 établissements d'enseignement secondaire général exerçants dans la ville de Yaoundé y participent, entre autres, le collège Madeleine, Adventiste de Yaoundé, Amasia, le bon berger, la Gaieté et bien d'autres.

Selon M. Tientcheu Kameni Maurice promoteur de ce journal panafricain l'Afrique en éveil « nous avons souhaité mettre un journal social avec les réalités politiques, économiques, il poursuit en disant, pour mieux mobiliser les jeunes autour de la création , des valeurs, nous avons pensé judicieux de mettre sur pied "le prix de l'éveil" ».

Ce concours , rendu à sa première édition bénéficie de l'expertise du patriarche François Bingono Bingono comme président du jury, "le prix de l'éveil" a pour objectif global de mettre les jeunes en situation de créativité et de production intellectuelle afin de leur préparer à une vie citoyenne et professionnelle, responsable et efficace .

Quelques thématiques majeurs auxquels sont soumis ces jeunes candidats : la lutte contre la drogue ; les défis des échecs répétés sur les jeunes et le décrochage scolaire ; les violences basées sur le genre et le harcèlement en milieu éducatif. Selon le comité d'organisation plusieurs catégories de participants sont mis en compétition à savoir les Minimes, les cadets, les juniors.

Ces différents candidats ont libre cours de rédiger leurs articles en Français, anglais ou en langue locale envoyer à l'adresse email info@afriqueeneveil.org

La note du jury , plus les votes en ligne sont les critères de vote pour remporter "le Prix de l'éveil" prévu le 5 mai 2025 , autour d'une cérémonie des awards.

Précisons en fin de compte que les établissements scolaires participantes à ce prix qui ont pris part à cette conférence de presse ont eu droit à une séance pratique animée par le patriarche François Bingono Bingono concernant "la rédaction d'un article de presse , le développement" "la chute" selon les canaux du journalisme. Un exercice très bien accueilli par ces jeunes élèves qui le temps de quelques heures , se sont frottés à ce noble métier et aux enseignements prodigués par celui là qu'on ne présente plus François Bingono Bingono ; un projet louable au moment où l'on célèbre la fête de la jeunesse en proie à ces multiples dérives, rien de plus beau qu'être nourri par ces enseignements, après l'étape de Yaoundé le projet " le prix de l'éveil" compte s'ettendre dans les autres régions du Cameroun .