S'approprier les mystères de l'existence: Une Conférence du Dr.Emmanuel Nkwetta prévue le 28 octobre

C'est le grand rendez-vous auquel sont conviés les Camerounais à la fin du mois d'octobre prochain dans la capitale économique; Douala : aller à la rencontre du Dr. Emmanuel Nkwetta, pour partager avec ce jeune savant rompu aussi bien dans le domaine de la science moderne que des sciences occultes, pour s'approprier des clés de compréhension de ce que la nature, dans son immense insaisabilité, occulte pour l'être humain lambda : la connaissance du grand mystère de l'existence.

Le jeudi 28 octobre 2021, dans la grande salle du cinéma l'Eden à Bessengue Douala, ce gynécologue basé en Allemagne, tradipraticien à ses heures réputé également pour ses dons de voyance, va entretenir le nombreux public qui a déjà manifesté de l'intérêt sur des sujets importants que la médecine moderne, la médecine traditionnelle, les religions...

Il 'agit d'une conférence au cours de laquelle il présentera son livre réédité " A TRAVERS LE MIRROIR" qu'il publie cette fois-ci en format vidéo, à ceux qui désirent mieux se découvrir, mieux se connaître.

Il donnera cette conférence en compagnie de quelques invités triés sur le volet que sont Docteur Effim Christopher, Docteur Colonel Weriwoh, Professeur Ouba, et Imam Aladji Modibo, des figures africaines de la naturopathie bien connus sur la scène mondiale.

C'est en 2009 qu'il a publié ce livre sous le titre "Les Mystères d'AFrique". Il y explique certains mystères existentiels pas toujours à la portée de la connaissance du tout-venant, à l'instar des accidents de la route, des couches de nuit (rapports sexuels entretenus dans le sommeil), prise de repas ou manducation quelconque pendant le sommeil, malchance et autres tribulations du quotidien comme le chômage, le manque de succès dans toute ce qu'on entreprend, des soins qui n'aboutissent jamais à la guérison, des maladies que l'on ne parvient pas à diagnostiquer, la stérilité, présence dans des espaces d'habitation humaine d'animaux dangereux parfois métamorphes comme les serpents... Le livre ayant connu un succès notable, le Dr. Emmanuel Nkwetta passera à la vitesse supérieure en 2013 en rééditant ce livre qui prend alors le titre de "A TRAVERS LE MIROIR". Dans cette édition qui comporte de nombreux et très importants ajouts, Il passe des explications des mystères aux solutions aux différentes situations mystiques ou mystérieuses auxquelles l'individu peut être confronté et dont la solution peut nécessiter que l'individu se soumette à certains rites coutumiers.

Il approfondit la science naturopathique après la soutenance de sa thèse en 2016 en Roumanie, quand il constate lors de ses nombreux voyages et rencontres en Afrique (Cameroun, Ghana...), que la médecine moderne ne suffit pas à elle seule pour résoudre certains problèmes de santé du moins plus de 30 ou 40% de ces problèmes de santé qui relèvent plus du surnaturel que de simples affectations somatiques. Toutes choses supposant la nécessité d'exorciser le patient ou d'en référer au mysticisme pour déterminer ses problèmes et l'en délivrer définitivement.

Ainsi donc, la conférence de présentation de la 2ème Edition de son livre " A TRAVERS LE MIROIR" qui sort officiellement le 28 octobre 2021 se présente comme une immersion dans le monde des puissances mystiques vivifiantes de l'Afrique, en somme un voyage initiatique qui permettra aux participants de se familiariser avec les mystères qui entourent la vie de sorte que ceux-ci n'aient plus trop de secrets pour eux.

La participation à cette conférence est conditionnée bien entendu par la réservation de(s) place(s), et il suffira de prendre des informations y relatives auprès de l'organisation en appelant le numéro qui n'est autre que le 678 88 18 80.