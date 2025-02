CAMEROUN :: Professeur Aba’a Oyono poursuit Paul Ngouare Kindji pour diffamation : procès le 25 février 2025 :: CAMEROON

Le professeur Aba’a Oyono intente une action en justice contre Paul Ngouare Kindji, directeur de la publication du journal Réalité Plus. Cette décision fait suite à la parution d'un article jugé diffamatoire dans l'édition du 20 janvier 2025. L'article en question, intitulé « Pr Aba Oyono votre bavardage sur tous les plateaux contre les Ministres Jacques Fame Ndongo et Louis Paul Motaze c’est pourquoi ? En 10 ans vous avez reçu 34 millions de FCFA de Primes de Recherches qu’avez-vous fait avec ? », accuse le professeur d'avoir publiquement critiqué les ministres Jacques Fame Ndongo et Louis Paul Motaze, et remet en question l'utilisation des primes de recherche qu'il aurait perçues.

Cette affaire retentissante sera examinée par le Tribunal de Première Instance (TPI) de Yaoundé Centre Administratif le 25 février 2025. Le professeur Aba’a Oyono ne se contente pas de défendre son honneur ; il compte également dévoiler les individus qui, selon ses dires, tirent les ficelles derrière le directeur de publication de Réalité Plus. « Ce procès est l'occasion de démasquer ceux qui manipulent l'information à des fins personnelles », a-t-il déclaré.

Cependant, un obstacle subsiste : l'huissier de justice n'a pas encore réussi à retrouver Paul Ngouare Kindji pour lui notifier sa convocation. Ce dernier demeure actuellement introuvable, ce qui complique la procédure judiciaire.

Ce procès soulève des questions fondamentales concernant la liberté de la presse et les limites de la diffamation au Cameroun. D'un côté, le professeur Aba’a Oyono soutient que l'article publié par Réalité Plus porte atteinte à sa réputation et à son intégrité professionnelle. De l'autre, Paul Ngouare Kindji et son équipe pourraient invoquer la liberté d'expression et le droit à l'information.

Cette affaire met également en lumière les tensions existantes entre les médias et les personnalités publiques au Cameroun. Elle interroge également la responsabilité des journalistes dans la vérification des informations avant leur publication.

Si l'huissier parvient à remettre la convocation à Paul Ngouare Kindji, l'audience du 25 février 2025 devrait constituer un événement médiatique majeur. Les observateurs s'attendent à des révélations et à des débats passionnés sur les pratiques journalistiques et les droits des personnalités publiques.

Dans l'attente, le professeur Aba’a Oyono se montre déterminé à mener cette procédure judiciaire jusqu'à son terme. « Je ne laisserai pas mon nom être sali sans réagir. Ce procès est une question de principe », a-t-il affirmé.