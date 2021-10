CAMEROUN :: Plus de 2 milliards à gagner dimanche 03 octobre 2021 au PMUC ! :: CAMEROON

C’est le montant de la cagnotte proposée par le pari mutuel urbain camerounais pour la centième édition du Qatar prix de l’arc de triomphe.

C’est probablement la plus grande course au monde.

À l’occasion du Qatar prix Arc de Triomphe, le PMUC met en jeu une cagnotte historique : Plus de 2 milliards de francs CFA à gagner en Masse Commune Internationale pour ce qui est considéré comme la course du siècle.

La planète hippique toute entière aura les yeux rivés sur l’hippodrome de paris Longchamp où va se courir pour la centième fois le Qatar prix de l’arc de triomphe. Il faut dire que depuis 1920, cette course mythique s’est hissée au plus haut niveau des défis sportifs et a construit sa légende. Ce grand prix, sommet de la saison hippique, est labellisé Groupe 1, le niveau d’excellence des courses de Galop. Il est réservé aux meilleurs chevaux pur-sang anglais, la race la plus rapide au monde, qui sont associés à cette occasion à l’élite internationale des jockeys !

Retransmis dans plus de 60 pays répartis sur l'ensemble des continents, le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe tient en haleine chaque année des millions de téléspectateurs. Lors de chaque édition, plus de 200 journalistes internationaux sont accrédités pour couvrir l’événement sur place.

Les parieurs du monde entier se passionnent pour ce défi mythique. Ceux du PMUC sont convaincus que c’est le moment de gagner gros. Ils auront à cœur de remporter la cagnotte historique de 2 Milliards de francs CFA.

Pour cela, il leur suffira d’aller valider leurs tickets en kiosques ou de parier en ligne sur www.pmubet.cm. Un responsable de cette entreprise rencontré à la « Poste centrale » de Yaoundé nous a confié que tous les kiosque PMUC seront ouverts à partir de 08h00, dimanche 03 octobre 2021. D’ailleurs, les parieurs auront la possibilité de vivre la course en direct dans l’émission JAMBO TV sur CANAL2 International.