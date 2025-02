CAMEROUN :: Quel avenir pour les femmes et bébés du Centre AFIRI inauguré non loin de NTABA plein d'insécurité? :: CAMEROON

Le Centre AFIRI a été inauguré à Yaoundé au Cameroun la limitrophe au quartier omnisport et l’un des plus grands quartiers des bandits à Yaoundé Elig EDZA.

Le bâtiment qui va accueillir les pensionnaires c’est-à-dire les femmes, les filles victimes de violence est non loin des rails, à toute heure que le train passe, les personnes installées dans ce centre sont violentées par les vrombissement de train, une autre violence provenant des bruits de train.

Sous un autre angle, l’accès au centre est difficile et épuisant. Pour parvenir au centre, plusieurs sentiers dont aucun n’a de sécurité rassurante. Un quartier plein de bruits, de bandits quel sera l’avenir des pensionnaires ?

Autant d’argent investi dans une zone où les inondations vont rage. Malgré les canalisations faites, la saison des pluies va nous permettre de confirmer les peurs pressenties.

Le Centre AFIRI accueillera les femmes et filles victimes de violence, c’est un lieu d’écoute, de conseil et de prise en charge. La promotrice a mis sur pied un espace d’accueil, une salle d’attente, un espace de réunion, des chambres pour 15 lits pour adultes et 3 lits pour enfants de 0 à 5.

Cet évènement a mobilisé plusieurs personnalités notamment le ministre de des Affaires Sociales, le Ministre des Enseignements Secondaires, les corps diplomatiques, le Représentant de l’Ambassadeur de France au Cameroun et plusieurs membres de l’ONG ACAHIJEC.