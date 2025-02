CAMEROUN :: Le visionnaire et révérend Paul Zang met sur pied le projet charis éduc :: CAMEROON

C'est en partenariat avec l'école de commerce Clermont School of Business en France que cette plateforme d'accompagnement et de formation pour les jeunes, spécialisée dans le recrutement des profils pour les entreprises locales et internationales et la mise en relation avec les écoles à l'international a été lancée de façon officielle ce 4 février au cours d'un point de presse tenu à son siège sis au quartier maetur mimboman dans la capitale politique du Cameroun.

L' initiative inspirante "Charis Educ"est issue du label "Charis Group Corporation SARL" , une entreprise de droit camerounais avec plusieurs secteurs d'activités, représentée par son Président Directeur Général le révérend Paul Zang Zomo avec près de 10 années d'expériences en son actif au Cameroun, avec un réseau de partenariats développés en Afrique , en Asie et en Europe.

"Charis Educ" qui a fait l'objet de la rencontre presse de ce 4 février vise à fournir une éducation de qualité , en mettant l'accent sur les compétences pratiques et entrepreneuriales pour répondre aux exigences d'un marché de travail très compétitif.

Ladite plateforme repose sur deux piliers à savoir: "l'accompagnement et la formation".

Au niveau de la formation avec ce partenariat engagé avec l'école de commerce "Clermont School of Business en France" leader depuis 1919, dans la qualité de la formation qu'il offre aux jeunes étudiants avec des programmes académiques et des formations spécialisées; décliné par l'expert en charge des programmes au sein de Charis Educ M. Georges TSALA, dans sa prise de parole face aux hommes de média : «nous offrons des programmes de formation niveau Bacc, Bachelor management International ( 3 ans Français/ Anglais) ; Bachelor en marketing digitale et E-Commerce ( 3 ans) ; programme en grande école sur 4 à 5 ans sanctionné par un master ; master en management des projets digitaux ; MBA; formations spécialisées : gestion des ressources humaines», d'après ce dernier la particularité à l'école de commerce Clermont School of Business l'étudiant peut lui même choisir les matières qu'il souhaite composer.

Richard Menye quant à lui a entretenu le panel sur les procédures d'accès à Charis Educ qui se décline en ces points : évaluation du parcours académique de l'étudiant ; choix de la filière d'étude ; pré -Admission ; envoie du dossier d'admission à campus France et à l'étudiant ; recherche Caution bancaire AVI à l'étudiant ; recherche de logement pour l'étudiant ; aide l'étudiant à créer son CV et lettre de motivation , ainsi que les procédures de démarche pour l'obtention du passeport . Selon le révérend Paul Zang ce partenariat scellé avec Clermont School of Business en France représente une étape supplémentaire permettant aux jeunes d'accéder à un réseau international de savoir et d'opportunité en leur offrant les outils nécessaires pour leur insertion professionnelle et leur réussite. Il faudrait le préciser, Charis Educ a des représentants en France et au Canada.

Pourquoi choisir Clermont School of Business.

C'est une école prestigieuse et reconnue pour la qualité de ses programmes spécialisés avec un classement mondial 67e place et 18e au niveau international depuis 1919 ,soit 106 ans après

Bien encore les diplômés de cette école occupent des postes importants dans les grandes entreprises en France et à l'international, une école qui offre une ouverture à l'international grâce à des partenariats solides avec plus de 50 pays.

Avec Charis Educ votre passeport pour étudier à la Clermont School of Business c'est réel ! Chefs d'établissements, Présidents d'associations des étudiants au sein des universités d'État et privés , Charis Group Corporation SARL répond aux numéros : 670-532-327/ 697-88-95-49 , e-mail : charisgroupcorporation@gmail.com siège social: Maetur-Mimboman Yaounde-Cameroun.