Un Cameroun sans fumée : Les réalisations de la Suède offrent un modèle de réussite :: CAMEROON

Le Cameroun, comme de nombreux pays, est aux prises avec les défis liés au tabagisme et à ses effets délétères sur la santé publique. Pourtant, un avenir meilleur est possible : un Cameroun sans fumée, où les maladies et les décès liés au tabac sont considérablement réduits. La Suède a montré que cette vision peut devenir une réalité.

Le 13 novembre 2024, la Suède a franchi une étape historique en devenant officiellement « sans tabac », avec seulement 4,5 % de ses adultes nés en Suède qui fument. Ce résultat est arrivé avec 16 ans d’avance sur l’objectif de l’Union européenne et contraste fortement avec le taux de tabagisme moyen en Europe de 24 %. Pour le Cameroun, les leçons du succès de la Suède ouvrent clairement la voie vers une société plus saine et sans fumée.

Au cœur du triomphe de la Suède se trouve son approche avant-gardiste et axée sur la réduction des méfaits en matière de lutte antitabac. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la prohibition, la Suède a adopté des alternatives à la nicotine plus sûres telles que le snus, les sachets de nicotine orale et les produits de vapotage. Ces alternatives ont été rendues légalement accessibles, abordables et largement disponibles.

Le Dr Anders MILTON, ancien président de l’Association médicale suédoise, souligne l’importance de cette stratégie : « En donnant la priorité à la réduction des risques, la Suède a offert aux fumeurs des alternatives viables qui réduisaient considérablement leurs risques pour la santé. Cette approche pragmatique a apporté des bénéfices extraordinaires en matière de santé publique ».

Les principales politiques soutenant le modèle suédois de réduction des risques comprenaient :

* Campagnes d’éducation du public : les initiatives de sensibilisation ont permis aux gens de faire des choix plus sains.

* Taxes d’accise proportionnelles : les produits sans fumée étaient taxés à des taux inférieurs à ceux des cigarettes, ce qui les rendait plus abordables pour les consommateurs.

* Soutien juridique pour des produits plus sûrs : la Suède a veillé à ce que des options de nicotine plus sûres soient légalement disponibles dans les magasins et en ligne.

L’impact a été profond. La Suède a désormais le taux de maladies liées au tabac le plus bas de l’UE et une incidence de cancers liés au tabac 41 % inférieure à celle des autres pays européens.

Au Cameroun, le taux de tabagisme reste élevé, ce qui pose d’importants défis en matière de santé publique et d’économie. Les maladies liées au tabac non seulement mettent à rude épreuve le système de santé, mais privent également les familles de soutiens de famille et d’années de vie productives.

Pour inverser cette tendance, le Cameroun peut adopter l’approche suédoise de réduction des risques. En promouvant des produits à base de nicotine plus sûrs tels que les sachets de nicotine et les cigarettes électroniques, le pays peut offrir aux fumeurs des alternatives moins nocives. Un système de taxation proportionnelle, similaire à celui de la Suède, garantirait que ces produits soient abordables, encourageant ainsi les fumeurs à changer de tabac.

De plus, des campagnes ciblées d’éducation du public pourraient jouer un rôle essentiel dans l’évolution des perceptions sur le tabagisme et la réduction des méfaits et encourager un changement de culture. Au-delà de la santé, la poursuite d’un Cameroun sans fumée a également des implications économiques importantes. Les maladies liées au tabac coûtent actuellement beaucoup au pays en dépenses de santé et en perte de productivité. Réduire les taux de tabagisme allégerait ce fardeau, libérant ainsi des ressources pour d’autres priorités nationales urgentes.

La réussite de la Suède est un signal d’alarme pour les nations du monde entier. Comme le dit succinctement Smoke Free Suède, un groupe de défense : « Le succès de la Suède est la preuve vivante que les produits alternatifs à la nicotine constituent une force puissante de changement positif lorsqu’ils sont soutenus par des politiques fondées sur des données probantes. »

Pour le Cameroun, le message est clair : la réduction des méfaits du tabac en tant que politique de santé publique fonctionne. En adoptant une approche progressiste et fondée sur la science en matière de lutte antitabac, le Cameroun peut réduire la prévalence du tabagisme, sauver des vies et bâtir une société plus saine.

Un Cameroun sans fumée n’est pas seulement un rêve : c’est un objectif réalisable. La Suède a fourni une feuille de route éprouvée, démontrant que des politiques pragmatiques et une réduction des risques peuvent produire des résultats remarquables en matière de santé publique.

Le Cameroun a une opportunité unique de créer un avenir dans lequel le tabagisme ne constituera plus une crise de santé publique. Les outils pour y parvenir sont facilement disponibles, et le moment est venu de prendre des mesures décisives. Le Cameroun a la chance de devenir une lueur d’espoir pour l’Afrique, en donnant l’exemple et en ouvrant la voie vers un continent sans fumée.

Basé sur le poids des preuves scientifiques et en supposant un abandon complet de la cigarette. Ces produits ne sont pas sans risque et créent une dépendance.