OLAM Cameroun présente le RIZ BIJOUX « FORTIFIÉ » :: CAMEROON

L’hôtel Hilton de Yaoundé a servi de cadre le 24 septembre dernier à la conférence de presse de présentation du nouveau produit de la marque de riz Bijou : Riz Bijou Fortifié .

C’est le géant de l’agro-industrie et de l’approvisionnement alimentaire Olam Cameroun qui lance pour la première fois, la seule et l’unique marque de riz Fortifié au Cameroun.

Devant les hommes et femmes de médias, les responsables de l’entreprise OLAM Cameroun avec au premier rang Mr. Vibhay Chauhan Vice président et Chef de la direction d’Olam Rice Cameroun; de Mr. Larry Agbornyenty (Marketing et Communications Manager de Olam Cameroun et du Dr. Sammuel Fotso, ingénieur Agroalimentaire, Diététicien-Nutritionniste ,ont présenté les spécificités de ce riz fortifié . « cette fortification s’est limitée au départ aux huiles végétales, au lait, à la farine de blé mais le riz, malgré sa popularité, n’a pas connu le même regard » précise le Dr. Sammuel Fotso, Diététicien et Nutritionniste.

La fortification du Riz permettra de lutter contre les carences et les anémies puisque soutenu par des oligoéléments. « Chez Olam, nous croyons à l’énorme potentiel du riz dans la lutte contre la faim cachée à travers le monde et avons travaillé au cours des dernières années pour développer du riz fortifié avec des micronutriments généralement déficients grâce à de nombreuses collaborations avec certains des meilleurs de l’industrie, à travers de multiples effort, grâce à des améliorations répétées et à des tests et essais étendus » a déclaré M. Vibhay Chauhan, vice-président et directeur général d’Olam Rice Cameroun. Le riz Bijoux Fortifié permettra dès lors, de lutter contre ces problèmes de carence et d’anémie, de maintenir la sécurités de l’organisme tout en lui offrant des vitamines dont-il a besoin afin de pallier à ces problèmes. Nous retrouvons ainsi dans le riz Bijoux Fortifié, la présence en vitamines B12 , B9, B3, B6, en Fer, et en Zin.

En effet, les études sur la fortification du riz Bijoux Fortifié ont été approuvées par les organismes internationaux tels que le Programme Alimentaire Mondiale, l’Organisation Mondiale de la Santé, le ministère du commerce etc. à laisser entendre Mr. Larry Agbornyenty, responsable marketing et communication ; ainsi en terme de risque, « le consommateur n’en cours aucun » Dr. Sammuel Fotso, diététicien et nutritioniste.

Toutefois, le riz Bijoux Fortifié garde sa même forme (long grains,) même goût mais avec une légère modulation sur le prix avec moins de 50 franc Cfa ajouté au prix de base d’un kilo de riz Bijoux Classique. Le riz Bijoux Fortifié permet de couvrir au moins 15% des besoins alimentaires en termes de fer, zin et vitamines. Alors que les Etats-Unis, le Costa-Rica, et plus en Afrique le Ghana, la Côte-D’ivoire, le Sénégal consomment déjà le riz fortifié il était plus que temps de penser au Camerounais pour qui le riz est un aliment indispensable. C’est donc en présence du Ministre du Commerce, les membres des organisations internationales, les experts de la nutrition, les pédiatres, les responsables de Olam-Cameroun et des médias qu’un buffet a été donné : du riz Fortifié bijoux a été servi.