Pour le MINDEF, les séparatistes sont dotés d'un matériel de plus en plus sophistiqué et bénéficient d'un appui humain et matériel extérieur.

Le chef de la Division de la communication au ministère délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a officiellement le premier entonné le refrain de la jonction entre les séparatistes anglophones et d'autres groupes terroristes opérant hors des frontières du Cameroun. Cyrille Serge Atonfack Guemo est formel dans le communiqué de presse du 20 septembre dernier consécutif à l'embuscade soldée, le 16 septembre dernier, par la mort de 15 militaires du sixième Bataillon d'intervention rapide (BIR).

"Il importe de relever, souligne le colonel Atonfack, que les services de renseignement ont établi avec certitude que la montée en puissance de ces groupes terroristes, de par l'armement de gros calibre dont ils disposent et font systématiquement usage, découle en grande partie de leur jonction avec d'autres entités terroristes opérant hors des frontières de notre pays".

L'officier supérieur fournit bien des détails : "(...) En tout état de cause, l'armée camerounaise reste déterminée à éradiquer toute forme de violences tant dans les régions crisogènes du Nord-ouest et du Sud-ouest que dans celle de l'Extrême-nord, zones dans lesquelles il est désormais et clairement établi l'existence de liens et d'échange d'armements sophistiqués entre les terroristes sécessionnistes des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest avec des groupes intégristes violents exogènes."

Hier à Bamenda, la déclaration de Joseph Beti Assomo, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense dépêché sur le terrain par le chef supérieur des Armées va elle aussi dans le sens d'un appui humain et matériel extérieur aux sécessionnistes : "Nous sommes venus ici à Bamenda dans la Région du Nord-ouest ce jour dans l'urgence, le Haut Commandement Militaire et moi, envoyés par Monsieur le Président de la République, Chef des Forces Armées, au lendemain des attaques meurtrières et perfides dont les Forces de Défense et de Sécurité ont été l'objet ces derniers temps dans cette Région de la part des irrédentistes séparatistes, manifestement dotés d'un matériel de plus en plus sophistiqué et bénéficiant, cela est établi, de l'appui humain et matériel extérieur."

Si le MINDEF s'est gardé d'en dire davantage, on retient que le chef de la Division de la communication n'a pas fait mystère de ce que dans les régions crisogènes du Nord-ouest et du Sud-ouest et celle de l'Extrême-Nord, il est "clairement" établi l'existence de liens et d'échange d'armements sophistiqués entre les terroristes sécessionnistes des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest avec des "groupes intégristes violents exogènes". Que faut-il entendre ici par "groupes intégristes violents exogènes ?" La définition d'intégristes renvoie à adversaires du modernisme qui s'attachent à maintenir et à défendre l'intégrité de la foi, de la doctrine et de la tradition. Ça renvoie aussi à ceux qui s'attachent à maintenir l'essentiel et l'accessoire d'une doctrine, d'un mouvement en refusant toute concession, toute évolution dans l'essentiel comme dans l'accessoire.

Faut-il en déduire l'existence de liens et d'échange d'armements sophistiqués entre les séparatistes anglophones du Cameroun et la secte islamique qui sévit depuis bien longtemps maintenant au Nigeria ? Telle semble être la thèse de l'armée. Toutefois, ce n'est pas la première fois que le gouvernement pointe un doigt accusateur vers l'extérieur depuis le déclenchement de ce conflit. Yaoundé a souvent sollicité une coopération plus active de certaines chancelleries soupçonnées d’accueillir sur leurs sols des leaders et financiers de la sécession.