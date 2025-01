CAMEROUN :: A Yaoundé, les populations et les ordures se disputent de la place :: CAMEROON

Cette situation de saleté dans les rues est décriée dans presque tous les sept arrondissements que compte cette ville coloniale fondée en 1888 par l’explorateur et botaniste allemand Georg August Zenker. Actuellement à Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Les tas d’ordures sur la voie publique sont devenus monnaie courante pour les habitants de Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Dans des quartiers comme Ngousso, Bonamoussadi, Olembe ou encore Damas, il est difficile de se frayer un chemin entre les immondices qui obstruent pratiquement la chaussée.

Au niveau du Carrefour GP Melen, idem pour le long de la clôture du CHU, voir Emia, marché Etoudi,Mokolo les piétons se disputent le peu d’espace restant avec les ordures. Sans compter les odeurs nauséabondes qui compliquent la respiration des usagers. Cette situation ne semble pas inquiéter les populations, qui continuent malgré tout à déverser leurs déchets ménagers à ces endroits.

Dans les marchés, la situation est encore plus alarmante. Au marché du Mfoundi, dans l’arrondissement de Yaoundé 1er, ou encore au marché de Mvog-Ada, dans l’arrondissement de Yaoundé 5e, les commerçantes vendent des vivres frais à proximité de ces tas d’ordures. Les usagers de la route pètent bruyamment au dessus des chaudrons d'immondices.

Malgré les mauvaises odeurs, les mouches et les eaux usées, elles persistent à rester sur place pour écouler leurs produits. Les clients s’en accommodent et achètent les marchandises sans se poser de questions.

Pourquoi Yaoundé croule-t-elle sous le poids des ordures, alors qu’il existe deux sociétés de gestion des déchets ménagers dans la ville ? La société Hysacam, installée depuis près de trois décennies, peine à remplir sa mission malgré sa bonne volonté.Malheureusement, rien n’a changé, et la situation semble s’être empirée.

Outre les défaillances des sociétés de gestion des déchets, les populations ont également leur part de responsabilité. Pour réduire la masse de déchets sur la voie publique, les habitants de Yaoundé devraient prendre l’habitude de conditionner leurs ordures ménagères dans des sacs fermés, afin d’éviter la prolifération des odeurs. Ils devraient également jeter ces sacs dans les bacs à ordures, pour faciliter le travail des agents d’hygiène et de salubrité. Les efforts doivent se faire en synergie.

Dans une interview accordée à Mutations en mars dernier, Marie-Solange Mbang epse Efon, ingénieur de conception du génie civil et directeur de l’urbanisme, de l’architecture et du cadre de vie à la communauté urbaine de Yaoundé, a donné des explications qui situent mieux sur la crise actuelle. « D’un point de vue financier, l’Etat s’était engagé à payer, pour ce qui est de Yaoundé, une partie des prestations pour l’enlèvement des ordures. L’autre partie est supportée par la communauté urbaine. Sauf que, entre-temps, la communauté urbaine a quatre prestataires qui travaillent pour l’enlèvement des ordures. Et sur les quatre, seule Hysacam est payée par l’Etat du Cameroun ; les autres ne sont pas payés par l’Etat, tout simplement parce qu’au niveau des paiements, le ministère des Finances ne fait pas la part des choses. Il continue de payer Hysacam comme s’il s’agissait d’une subvention à cette entreprise, alors qu’il s’agit plutôt d’une quote-part de l’Etat pour un travail fait », a-t-elle regretté.

Bidonville à ciel ouvert, cacas dans les petits coins, des carcasses d’animaux domestiques morts, bacs à ordures pleins à craquer, commerçants, carcasses de voitures et déchets de toutes sortes se disputent le trottoir et même la chaussée avec les piétons.

La situation insalubre de Yaoundé semble ne pas préoccuper ses édiles, plus impliquées dans des luttes de positionnement, de leadership et de compétences de mauvais aloi.

Prochain reportage: Douala