CAMEROUN :: Riz Mémé d'OLAM aux côtés des jeunes démunis :: CAMEROON

A l’occasion de la 6ème édition de la remise de matériel scolaire aux enfants orphelins de la sûreté nationale (REMASCO), l’entreprise OLAM à travers la marque Riz Mémé Cassé a tenu à accompagner la Policemen Wives Association (POWA).

Il était plus de 2000, ces jeunes orphelins de la Sûreté Nationale qui ont pu bénéficié du lot de provisions comportant des cahiers, des classeurs, des rames de papiers, des sacs de riz Mémé et bien d’autres .

“Le riz Mémé, est une marque qui a comme cibles principales les femmes, les mamans et leurs enfants. On ne peut pas avoir une cause qui soutient les enfants des policiers décédés et nous ne sommes pas présents. Pendant cette période d’école vous pouvez déjà préparer un bon plat de riz Mémé pour les accompagner au quotidien”; Larry Agbornyenty , responsable marketing d’OLAM

C’est avec un grand sourire que les bénéficiaires ont tenu à remercier la marque Riz Mémé et l’entreprise OLAM pour ses généreuses donations. Ils n’ont pas hésité à souligner leur désir de voir la marque à leurs côtés durant les prochaines éditions.

“Les entreprises comme OLAM nous permettent de penser que tant qu’il ya de la vie, il ya de l’espoir. Riz Mémé est désormais l’un des éléments qui donnent du sourire aux orphelins de la Sûreté Nationale” c’est avec ces mots que Sophie NGOULEU, secrétaire générale de la POWA a tenu à remercier l’initiative de l’entreprise.

À travers cette action l’entreprise OLAM montre une fois de plus son dévouement dans l’assistance aux personnes en difficulté. Rappelons qu’en 2020, la marque Riz Mémé , a accompagné le personnel de santé dans différents centres à travers le territoire national dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

OLAM au delà de tout, est une entreprise citoyenne à l’écoute de ses consommateurs.