CAMEROUN :: Secteur ferroviaire: Camrail ouvre les portes de ses ateliers centraux à la presse :: CAMEROON

L'entreprise a présenté aux médias, les installations de maintenance ferroviaire au cours d'une visite guidée jeudi, 16 janvier à Douala - Bassa.

C’est une véritable immersion dans l’univers complexe et passionnant de la maintenance ferroviaire qu’a offert la visite de ce 16 janvier des Ateliers Centraux de Camrail (ACB) situés à Douala Bassa.



L’entreprise a lancé la création d’un Centre technique de maintenance ferroviaire dédié aux réseaux tiers. Le centre en question propose des prestations variées, allant de la révision des locomotives diesel aux travaux sur les wagons, voitures voyageurs, draisines de chantier et autres engins de voie.

La visite du jeudi, 16 janvier dans ses ateliers centraux avait pour but non seulement de présenter ce centre technique, mais aussi de montrer le savoir-faire de Camrail et de prouver que le Cameroun dispose suffisamment de main d’oeuvre qualifié.

Le site impressionne de par son organisation et ses équipements modernes répartis sur plus de 35 hectares. Parmi les installations phares, on trouve des postes de traitement des roulements, des stations de contrôle non destructif, des unités de reprofilage des roues, et des ateliers spécialisés en usinage et chaudronnerie.

La visite a débuté par l’atelier thermique, où sont révisés les moteurs diesel et leurs sous-ensembles, suivie de l’atelier pneumatique, spécialisé dans les organes de freinage et de production d’air. Cet espace, unique en son genre, se distingue par ses effectifs féminins plus représentés, les tâches requièrent ici davantage de technicité que de force physique. Les explications détaillées sur le fonctionnement des compresseurs et des blocs freins ont illustré la rigueur et l’expertise des équipes, surtout féminines de l’Atelier Pneumatique.

Les ateliers wagons et voitures sont dédiés à la rénovation complète des voitures voyageurs et à la révision d’un parc de wagons diversifié : citernes, plates-formes, ballastières, et bien d’autres. Enfin, l’atelier mécanique générale agit comme un support transversal, réalisant des travaux d’usinage et de soudure pour l’ensemble des autres unités.

Camrail dit ne pas se contenter de l’excellence technique. L’entreprise a misé sur la transmission intergénérationnelle avec un programme de formation permanent destiné à intégrer et former les jeunes diplômés. « Chaque nouveau venu étudie le chemin de fer dès son arrivée, et les agents sont régulièrement recyclés », a précisé M. Ndzana Ottou.

Avec une équipe de 343 professionnels qualifiés et des partenariats internationaux assurant l’approvisionnement en pièces de rechange de qualité, Camrail continue de hisser haut les standards de sécurité et de fiabilité du transport ferroviaire. Toutefois, l’entreprise n’est pas vendeuse de services. Camrail privilégie d’abord ses travaux internes. « La priorité c'est nos travaux et l'espace que nous ouvrons nous permet de prendre d'autres travaux à gauche et à droite mais nous ne sommes pas une entreprise qui vend des services » a souligné M. Jean Ndzana Ottou, coordonnateur matériel, moteur et dépôts, lors de la visite.