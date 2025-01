CAMEROUN :: 17 Janvier 2023 – 17 Janvier 2025: Déjà deux ans comme Martinez Zogo a été assassiné :: CAMEROON

Il y a deux ans, au Cameroun, les proches du présentateur Martinez Zogo le voyaient pour la dernière fois vivant. Sa mort a secoué le Cameroun. L'enquête a été émaillée de rebondissements dans une atmosphère de défiance et d'immixtion d'acteurs politiques.

Depuis lors, le procès de 17 accusés devant le tribunal militaire de Yaoundé semble enlisé dans des questions de procédure.

Derrière les barreaux pour le compte de cette affaire, Léopold Maxime Eko Eko, l’ancien patron du contre-espionnage l’homme d’affaires Jean Pierre Amougou Belinga et plusieurs éléments de la division des opérations de la DGRE – dont le lieutenant-colonel Justin Danwe.

Deux ans après, la dépouille de Martinez ZOGO se trouve toujours sous scellés judiciaires, à la morgue de l’hôpital central de Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Le 17 janvier 2023, alors qu’il rentre chez lui, Martinez Zogo est enlevé par des hommes cagoulés. L’enlèvement a lieu autour de 20h devant le poste de gendarmerie de Nkol-Nkondi à Yaoundé. Les gendarmes découvrent également sa voiture dont la carrosserie est endommagée, « comme si le conducteur avait tenté d’enfoncer le portail ». Une enquête est ouverte le jour même.

Après sa disparition, la voiture de son épouse aurait également été sabotée deux fois, les freins coupés et elle avait été victime d’un accident deux jours avant la disparition de Martinez Zogo.

Bien que son enlèvement soit annoncé quelques jours avant sur les réseaux sociaux par le journaliste et lanceur d’alertes J.P Remy Ngono, il est retrouvé mort le 22 janvier 2023 à Ebogo, localité située à 15 km de Yaoundé.

Selon Maitre Calvin Job qui représente des proches de Martinez Zogo, la lenteur du procès est la conséquence « du profond malaise de la justice militaire autour d'une affaire aux relents politiques ». Pour lui, « seul un sursaut d'orgueil et d'indépendance » des magistrats fera avancer ce procès.

Martinez Zogo, de son nom civil Arsène Salomon Mbani Zogo, né le 29 septembre 1972 à Yaoundé et mort assassiné le 17 janvier 2023 dans la même ville, est un journaliste et animateur radio camerounais spécialisé dans la dénonciation de l’affairisme et de la corruption.

Sa mort sous la torture, impliquant les responsables des services des renseignements camerounais, la DGRE, comme exécutants, est considérée comme une affaire d'État.