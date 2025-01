ACEP Cameroun veut mobiliser 5 milliards sur le Marché Financier CEMAC :: CAMEROON

La micro finance de 2e catégorie constituée en Société Anonyme veut diversifier ses ressources de financement pour participer à bâtir une économie solide. Une opération bien étoffée qui se décline en quelques clichés.

A l’ouverture de la conférence de présentation qui a eu lieu à Douala, capitale économique du Cameroun, Hack-Yann Akindele, Directeur général de Acep Cameroun a rassuré « les données contenues dans le document d’information sont conformes à la réalité »

Il s’agit d’un Emprunt Obligataire par Appel Public à l’Epargne « Acep Cameroun 7% Brut 2024-2027 » dont les caractéristiques sont les suivantes : Montant de l’opération 5 milliards CFA. Valeur nominale de l’obligation 10 000 CFA. Minimum des souscriptions 10 Obligations. Taux d’intérêt 7% brut par an sur 3 ans. Période de souscription du 30 décembre 2024 au 30 janvier 2025.

Cette grande première pour une micro finance de s’introduire dans le Marché Financier a objectif pour Acep Cameroun de combler le gap de financement laissé par les ressources de financement traditionnelles à savoir les dépôts, les concours bancaires et autres. Le marché financier est ainsi sollicité pour accroitre son appui aux micros, petites et moyennes entreprises et soutenir les projets de développement et initiatives locales.

Pour y parvenir et comme le requiert la règlementation, Acep Cameroun a fait recours aux prestations de services d’Investissement d’une Société de Bourse USCA, filiale du groupe bancaire et financier Marocain BCP agrée par la Cosumaf, autorité du marché financier en Afrique centrale.

Pour rester plus proches des souscripteurs, le mobile money est mis à contribution. Avec notamment, l’ouverture d’un compte Orange Money par Acep Cameroun à partir duquel les virements s’effectueront vers le compte séquestre ouvert dans les livres de la BICEC.

Finalement, a la clôture de la période de souscription, une commission de dépouillement réunissant l’ensemble des agents placeurs et un représentant de l’émetteur procèdera au dépouillement général des ordres centralisés et établira un compte rendu de clôture de l’opération à soumettre o la COSUMAF.