CAMEROUN :: LETTRE RECOMMANDATOIRE A NOS COMPATRIOTES EN ARMES POUR LA DEFENSE DE LA PATRIE :: CAMEROON

L’image que vous donnez de vous-même, le comportement que vous affichez, le sérieux avec lequel vous faites votre travail et la façon dont vous projetez votre place dans la société en tant que bouclier, en tant que représentant des institutions, en tant que symbole de notre souveraineté et de notre fierté, influence, conditionne et indique comment les citoyennes et les citoyens, les étrangers et les visiteurs, doivent vous prendre, vous respecter et vous considérer.

Le MPDR a condamné et continuera de condamner très durement les attaques ainsi que toutes sortes d’outrages contre nos forces de défense et de sécurité, parce que les corps de la sécurité, constituent le bouclier central, crucial et stratégique sans lequel, la République, l’Etat et notre société ordonnée, n’existeraient pas.

Le MPDR s’adresse cependant à nos braves sauveurs, protecteurs, gardiens et précieux accompagnateurs de tous les instants et de tous les lieux, pour leur indiquer très clairement et sans concession, qu’ils doivent s’abstenir de se retrouver en tenue de travail, dans les débits de boisson, des lieux de débauche, des maquis infectes et des foyers connus de prostitution. RESPECTEZ-VOUS ET ON VOUS RESPECTERA.

Le MPDR vous demande de prendre conscience de vos responsabilités, et de vous abstenir de tout comportement se nature à rabaisser et à humilier votre statut stratégique pour la société. Vous devez vous présenter avec dignité, hauteur d’esprit et élévation caractérielle. C’est cela l’honneur et la fidélité.

Le MPDR dénonce les éléments qui choisissent des débits de boissons comme des endroits préférés pour installer les contrôles routiers, et se livrent ouvertement et impunément à la consommation de l’alcool, au vu et au su des usagers. Le sentiment selon lequel l’argent généré par la corruption et les arnaques sert à financer ces dérives d’alcoolisme s’est installé facilement. Cette image est devenue courante dans les grands axes routiers du pays. C’est inacceptable, c’est lourdement condamnable, c’est une trahison du serment.

Le MPDR recommande aux chefs des corps de sécurité, y compris la douane, de sanctionner très sévèrement les éléments qui commettent ces imparités, sources de manque de respect de la part du citoyen./.