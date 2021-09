L’Afrique portuaire à l’aune de la ZLECAF :: AFRICA

Le Forum Africain des Ports organise sa 3ème édition à Douala en Octobre 2021. Une première édition en Afrique Centrale organisée à l’aune de l’entrée en vigueur de la Zlecaf. FAP 2021 se tiendra sous un format hybride : présentiel et virtuel.

Après Djibouti et le Maroc, FAP 2021 s’invite au Cameroun les 21 et 22 octobre prochains à l’hotel Akwa Palace Douala. Une édition inédite qui va ouvrir un débat prospectif sur le rôle évolutif des ports africains dans la mise en œuvre et la concrétisation de la zone de libre-échange continentale, entrée en vigueur en janvier 2021. Ce forum est organisé par i-conférences en partenariat avec le Groupe Tanger Med, le Port Autonome de Kribi, le Port Autonome de Douala et en collaboration avec SSATP et Proparco. « Le Forum Africain des Ports qui inaugure sa 3ème édition à Douala en Octobre est la preuve que l’Afrique avait besoin d’une plateforme d’échange pour débattre et partager les meilleures pratiques en la matière, tant en termes de réflexion stratégique que de montage juridique et financier. Ceci étant dit, chaque pays africain ne peut devenir un hub dans sa région, et le FAP est là pour permettre de créer des synergies entre pays afin de définir des visions portuaires communes», souligne Hassan M. Alaoui, Président, i-conférences. DES DÉBATS STRATÉGIQUES

FAP sera l’occasion d’aborder des thématiques clés en relation avec l’avenir de l’activité portuaire dans une zone de libre-échange et une Afrique connectée. Il s’agit également de sujets liés aux plans de relance portuaire post-covid, au rôle évolutif des autorités portuaires dans la nouvelle vision de développement, à la productivité et la compétitivité des ports, à l’émergence des ports secs, aux enjeux des PPP et concessions portuaires ainsi qu’aux défis relatifs aux corridors maritimes.

ILS ONT DIT

“Aujourd’hui, nous africains pouvons dire que nous avons une locomotive commune sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour créer encore plus d’emplois et plus de richesses aussi bien au niveau logistique qu’industriel " Fouad Brini, Président, Groupe Tanger Med « Le Forum Africain des Ports est une occasion de brainstormer sur les idées motrices qui dynamisent le secteur portuaire du continent... Aussi dans cette quête permanente de sauts qualitatifs qui rapprocheront nos performances de celles des ports outre méditerranée, nous incitons les ports africains à collaborer davantage à l’unisson pour l’érection d’un cadre normatif plus propice à notre développement et jouer la carte de l’inclusion pour mettre en réseau leur zone économique » Michael Mama, Directeur de l’Exploitation, Port Autonome de Kribi “Le Forum Africain des Ports vise à fournir une plateforme à toutes les parties prenantes du secteur portuaire africain pour partager leur expertise et discuter des moyens d’améliorer la gouvernance, la compétitivité, la connectivité et la numérisation.“ Aboubaker Omar Hadi, Président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches, Djibouti

UN FORUM HYBRIDE

L’édition 2021 du Forum Africain des Ports prendra une nouvelle dimension et se tiendra en présentiel pour une capacité maximale de 300 personnes respectant avec rigueur les mesures sanitaires recommandées par l’OMS et en retransmission virtuelle donnant l’opportunité à des milliers de participants à travers le monde de suivre en direct cette édition et d’interagir avec les participants et les intervenants. L’appel donc est lancé à toutes les communautés et écosystèmes concernés afin de contribuer activement aux travaux de cette édition, enrichir les débats et accélérer la dynamique portuaire et maritime dans notre continent.

I-conférences est leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord du Centre et de l’Ouest visant à promouvoir le partenariat Sud-Sud et favoriser l’investissement et le développement de secteurs stratégiques. Basé à Casablanca et créé en 2004, ce groupe a à son actif plus de 150 forums spécialisés dans le domaine de la santé, l’agriculture, les TIC, le paiement, l’identification, la banque, la poste, les infrastructures, les ports ...