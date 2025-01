La lettre de reconnaissance du mérite dans l'entreprenariat médiatique du Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) adressée à Monsieur Sévérin Tchounkeu, Président Directeur Général du Groupe multimédia Equinoxe.

L'intégralité de la lettre en dessous

Monsieur le Président,

L’histoire de l’humanité se construit sur des vérités simples, mais fortes portées par des femmes et des hommes, qui ont su faire preuve de génie, de détermination et de stratégie pragmatique dans leurs expressions, dans leurs réalisations.

L’histoire de l’humanité, n’aurait aucun sens ni signification dans notre présent et dans la projection de notre futur proche ou lointain, si elle n’était pas valorisée, soutenue, conservée et mise en exergue opportunément, par d’autres esprits honnêtes, viriles et courageux. Je m’en voudrais donc infiniment, si au détour d’une actualité ponctuelle, fluctuante mais riche d’argumentaires autant ostentatoires que contradictoires, je ne prenais pas ma plume, pour quelques témoignages et prononciations.

Monsieur le Directeur Général, cher frère et très cher compatriote,

Dire que je partage toutes vos positions doctrinales et idéologiques, ou même simplement soutenir que je suis dans le secret de votre quotidien professionnel, familial ou relationnel, serait faire outrage à la vérité. Je dirai même que nous nous distançons.

Pourtant, et sans que rien ni personne ne m’ait préalablement mobilisé, je ressens le devoir, à la lumière de quelques incartades récentes vous ayant projeté dans des polémiques stériles, de vous élever au rang de ce qui en mon sens, s’approche du modèle rêvé, souhaité, recommandé et admiré, de l’intellectuel, l’entrepreneur, le travailleur et le créateur nouveau.

Les années de braise, c’est juste quelques encablures en arrière, avec leurs supputations, leurs peurs, leurs lourdes merderies liberticides, leurs hésitations, leurs trahisons multiples, mais également leurs espoirs et leurs génies émergents dans tous les sens du terme.



Je dois dire concrètement, que de ce qui est des incompréhensions ayant allumé les sirènes ignobles de la division et des joutes insolentes, je m’en fous éperdument. Ce qui me préoccupe, c’est vous, votre personne, votre génie, votre bravoure, votre témérité dans le travail. A ce propos ce que vous avez fait, réalisé et livré à notre pays et à l’Afrique, constitue pour moi un bel exemple, un modèle à suivre, à vanter, à promouvoir et à chérir.

Je me souviens de ce jeune, hésitant, l’œil assurant et inquisiteur à la fois, fraternel et alerte, qui me pourchassait pour solliciter un article, une intervention. Je me souviens, de celui qui me raconta un jour, qu’il n’avait plus ni bureau fixe ni domicile fixe, à cause de ses écrits osés, de sa passion du métier d’informer. Il vivait le trouble, victime des censeurs de la pensée libre et de l’écriture honnête.

J’ai décidé de vous le dire aujourd’hui, et publiquement, pour le présent et pour la postérité. Vous avez du mérite, pour avoir bâti un grand groupe de presse dont le rayonnement international n’est plus à démontrer. C’est tout à l’honneur de notre pays, de l’homme et de l’intellectuel africain. Je le fais, parce que j’ai eu peur, en suivant ce petit moment trouble et bête dans l’actualité, que beaucoup ne comprennent pas qui vous êtes, d’où vous venez, le chemin parcouru et les efforts fournis, l’énergie déployée, les obstacles franchis. C’est aussi vrai, que dans une société à dominante médiocre, le nivèlement par le bas est devenue une idéologie de triomphe, et l’absence de reconnaissance du mérite une doctrine d’emploi.

Franchement, félicitations et merci. EQUINOXE est une institution dorénavant, et nous la devons à vous, à vous seule, et maintenant pour sa vie et sa survie, à la somme des génies que vous associez au quotidien dans la cadence positive vers l’avant. Jamais je ne vous délivrerai un chèque en blanc pour vos positions, mais je veillerai, partout et avec toutes les garanties morales et éthiques, pour que le témoignage d’une reconnaissance légitime, vous accompagne et honore votre personnalité, vous, ce digne et brave enfant du Cameroun, vibrant et osé patron de presse.

Et pour finir, comment ne pas revisiter la recommandation du patriarche, un si éloquent et puissant contemporain : « UN SEUL MOT, CONTINUEZ ».

Fraternellement, avec mes encouragements./.