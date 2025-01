CAMEROUN :: Choisissez vos favoris pour les demi-finales de la Supercoupe d'Espagne ! :: CAMEROON

Athletic vs FC Barcelone, 8 janvier

L'Athletic est infaillible depuis ses 14 derniers matches, toutes compétitions confondues, et n'est qu'à 2 points du FC Barcelone en Liga. L'excellente forme, la grande expérience de l'ancien entraîneur des Blaugrana, Ernesto Valverde, et la possibilité de jouer dans un format de barrages permettent aux vainqueurs en titre de la Coupe d'Espagne de s'attendre à un nouveau sacre. Les Basques ont dominé le Barça lors de leurs deux derniers duels en Supercoupe d'Espagne, ainsi que lors des deux derniers face-à-face en coupe nationale.

Le FC Barcelone aborde le match avec un adversaire inconfortable en traînant des pieds - lors des 10 derniers matches, les Catalans ont un bilan de 4 victoires et 4 défaites. Hansi Flick espère que la pause festive a aidé l'équipe à se remettre. Le football du technicien allemand demande beaucoup d'énergie aux joueurs et les problèmes de personnel empêchent Flick de faire des rotations de l'effectif. Les problèmes ne s'arrêtent pas là : Dani Olmo et Pau Victor ont reçu un refus d’être inscrits pour la saison en cours avec le FC Barcelone en raison de contraintes financières. Il est peu probable que les Blaugrana mettent en jeu la santé de Lamine Yamal, qui se remet juste d'une blessure.

Cotes : V1 - 4.165, X - 3.95, V2 - 1.914

Real Madrid - Majorque, 9 janvier

Les Madrilènes ont célébré la victoire dans 5 de leurs 6 derniers matches et Kylian Mbappé a enfin retrouvé son rythme - en décembre, le Français a planté 5 buts et délivré 2 offrandes décisives. La demi-finale de la Supercoupe sera le troisième match du Real après les fêtes de fin d'année. Malgré un calendrier aussi chargé, Carlo Ancelotti ne laisse pas ses joueurs sous-estimer les tournois de ce niveau - cette saison, le Real a déjà remporté la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA. Les Merengues ont également triomphé dans 3 des 4 éditions de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

Majorque a été finaliste de la Coupe d'Espagne en 2024 sous la direction de Javier Aguirre. Avec le nouveau manager Jagoba Arrazate, Majorque ne mise toujours pas sur la possession du ballon, mais affiche un jeu plus pressant, plus tranchant en contre-attaques et plus intense. Grâce à cela, l'équipe des Baléares occupe la 6ᵉ place de la Liga. Jagoba Arrasate a réussi à trouver un antidote contre le Real Madrid (1:1) dans le match du 1ᵉʳ tour et est prêt à surprendre Carlo Ancelotti une fois de plus.

Cotes : V1 - 1.45, X - 5.14, V2 - 7.6

