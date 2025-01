BELGIQUE :: Guy Andela président Section RDPC du Benelux fait un rappel à l'ordre à ses camarades :: BELGIUM

Chers camarades, j’ai constaté par certains membres de notre petite famille politique un certain manque de confiance qui s’installe petit à petit.

J’exhorte tous nos camarades et sympathisants de la Section RDPC du Benelux de faire attention à la manipulation cybernétique, de toujours se fier aux canaux officiels. Certains de nos compatriotes souhaitent voir le Cameroun notre cher et beau pays dans le chaos, je peux vous rassurer ici qu’il n’en sera rien dans ce sens. Je vous rappelle que le Cameroun est un pays béni, uni et indivisible.

Nous sommes donc en 2025 ,une année électorale très importante pour notre pays, une année très particulière pour notre Diaspora, je suis convaincu que le Cameroun se fera avec la Diaspora en 2025 restons confiants et solidaires aux idéologies de notre champion son excellence Paul BIYA Président de la République du Cameoun. Il nous a prouvé à plusieurs reprises qu’il était l’homme de la situation.

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite par la même occasion mes meilleurs Vœux pour l'année 2025. Vive le RDPC et Vive la Section du Benelux.