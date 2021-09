CAMEROUN :: REACTION DE L'ARTISTE KRISTHIA LOVE AU TERME DE LA 5EME EDITION DU FESTY LEKIE 2021 A OKOLA :: CAMEROON

Pendant trois jours, l'arrondissement d'okola a vibré au rythme du festy lékié. Un événement culturel qui a été jalonné de succès grâce à l'implication remarquable de Kristhia love, artiste musicienne et digne fille de l'arrondissement d'Obala du village Elog-Ngazouma, vivant en France.

À la suite de cette grande messe de communion traditionnelle, elle a accepté de répondre aux questions de camer.be.

À QUOI RENVOIE LE FESTY LEKIE D'OKOLA?

Le festy lékié d'okola est un festival initié par les fils et filles du département de la Lékié dans l'optique de valoriser la culture dans tous ses aspects. Bien plus c'est un festival qui a été créé pour réveiller la culture de se peuple qui était presque en voie de disparition car la culture est la boussole qui oriente les ressortissants d'une région, d'un arrondissement ou encore une contrée.

DANS LE CADRE DE LA 5 ÈME ÉDITION DE CE FESTIVAL, QUEL RÔLE VOUS AVEZ JOUÉ POUR SA RÉUSSITE?

De prime abord, pour le plaisir des frères et soeurs eton, menguissa et batchenga que compte le département de la lékié, j'ai présenté au cours de ce festival un hymne spécial composé pour valoriser le peuple de ce grand département de la région du centre également pour passer des messages sur l'importance de l'identité culturelle, d'amour, de bravoure et d'encouragement. Grande fut ma joie lorsque au cours de ma prestation j'ai fait danser toute la foule sur un rythme original de chez nous.

QUELS ONT ÉTÉ LES GRANDS AXES QUI ONT MEUBLÉ CE FESTY LEKIE?

Durant trois jours, ce festival était articulé autour des activités culturelles majeures à l'instar d'un grand rassemblement des populations autour des danses traditionnelles comme le mendzang, les contes, les légendes, les épopées, le spectacle des tam-tams et plusieurs autres articulations, dont la visite de plusieurs stands notamment celle de la case sacrée ainsi que la présentation et la dégustation des mets et vins traditionnels autour de la nation du vivre-ensemble tel que prôné par le chef de L'État paul biya. Il est important de souligner qu'à la lumière du contexte lié à l'épineuse question du covid-19, un autre axe important de cette grande célébration était la reprise économique dans la lékié après le passage de cette pandémie. Durant cette grande communion traditionnelle, plusieurs projets de société ont été présentés aux élites, pour une croissance de développement dans la commune d'okola.

QUEL EST VOTRE SATISFACTION AU TERME DE LA 5ÈME ÉDITION DU FESTY LEKIE?

Après avoir fait le déplacement depuis la France avec mes enfants pour participer à ce festival, ma satisfaction est grande je suis très heureuse d'avoir communié avec mes frères et soeurs et aussi j'ai eu le privilège d'aller toucher cette terre d'okola afin de vivre ma culture sur tous ses aspects et aussi je profite de la même occasion pour remercier mireille manga la promotrice de ce festival qui m'a permis de transmettre le message à travers un son.

QUEL EST LE MESSAGE QUE VOUS PASSEZ À D'AUTRES FILS ET FILLES DE LA LEKIE QUI PEINE À VALORISER LEUR CULTURE?

Aux frères et soeurs de la lékié qui sont dans les les quatre coins du monde et qui peinent à prendre part à ce festival, je les invite de rentrer en arrière afin de venir communier avec leur ancêtre car un être humain sans sa culture, est comme une bouteille vide d'où la nécessité de rappeler qu'on se nourrit uniquement avec sa culture. Qu'ils fassent un demi-tour il n'est jamais trop tard nous avons une très belle culture qu'ils viennent soutenir la promotrice et le comité d'organisation afin que les éditions futures connaissent plus de succès que celle qui vient de s'achever.