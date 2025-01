CAMEROUN :: Accusations de malversations et d'abus contre des officiers militaires dans le Sud-Ouest :: CAMEROON

Dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, plus précisément à Mudemba dans le Ndian, des militaires dénoncent des brimades et des détournements de primes. Ces accusations, qui visent principalement le Lieutenant Matip Georges Patrick, commandant d’escadron intérimaire, ainsi que d’autres officiers, mettent en lumière des pratiques préjudiciables au moral des troupes en pleine crise sécuritaire.

Un moral des troupes en berne

En temps de guerre, le moral des troupes est essentiel pour maintenir l’efficacité opérationnelle. Cependant, les militaires stationnés dans le Sud-Ouest, une région en proie à des tensions sécuritaires, vivent une situation alarmante. Selon plusieurs témoignages, les gendarmes sont confrontés à des mauvais traitements et à des détournements de leurs primes, ce qui affecte gravement leur motivation et leur bien-être.

Les primes : une source de frustration

Les militaires devraient bénéficier d’une prime de 90 000 francs CFA par mois, une allocation cruciale pour soutenir leurs familles et couvrir leurs besoins quotidiens. Cependant, cette prime arrive de manière irrégulière, souvent en compte-gouttes. Pire encore, le Lieutenant Matip Georges Patrick exigerait des cotisations forcées de ses subordonnés pour financer l’entretien de son domicile, l’achat de carburant, d’ampoules et d’autres dépenses personnelles.

Ces pratiques sont d’autant plus choquantes qu’un budget de l’État est déjà débloqué pour couvrir ces besoins. Les militaires dénoncent une gestion opaque et abusive, qui les prive de ressources légitimement dues.

Les permissions : un système de corruption

Les problèmes ne s’arrêtent pas aux primes. Les permissions, censées offrir aux militaires un répit bien mérité, sont également au cœur d’un système de corruption. Pour obtenir une permission, certains militaires doivent verser jusqu’à 60 000 francs CFA au Lieutenant Matip. En cas de refus, les permissions sont systématiquement refusées, et les protestations sont sanctionnées par des affectations dans des postes avancés, souvent plus dangereux et isolés.

D’autres officiers mis en cause

Le Lieutenant Matip Georges Patrick n’est pas le seul visé par ces accusations. Le Sous-Lieutenant Njinkeu, commandant du peloton 811, est également décrit comme un « éternel rancunier ». Selon les témoignages, il pourrait sanctionner, voire mettre en danger, un subordonné pour des motifs futiles, comme un simple regard perçu comme irrespectueux.

Ces comportements autoritaires et arbitraires créent un climat de peur et de méfiance au sein des troupes, sapant leur cohésion et leur efficacité sur le terrain.

Les conséquences sur la sécurité

Ces pratiques ont des répercussions directes sur la sécurité dans la région du Sud-Ouest. Un moral des troupes affaibli et des tensions internes peuvent compromettre les opérations militaires et affaiblir la lutte contre les groupes armés. Les militaires, déjà confrontés à des conditions difficiles, se sentent trahis par leurs supérieurs, ce qui pourrait entraîner une baisse de leur engagement et de leur loyauté.

Un appel à l’action

Face à ces révélations, il est urgent que les autorités militaires et gouvernementales enquêtent sur ces allégations. Les militaires, qui risquent leur vie pour protéger la population, méritent d’être traités avec respect et équité. La transparence dans la gestion des primes et des permissions, ainsi que la sanction des abus, sont essentielles pour rétablir la confiance et le moral des troupes.

Les accusations de brimades et de détournement de primes dans le Sud-Ouest du Cameroun mettent en lumière des dysfonctionnements graves au sein des forces de sécurité. Le Lieutenant Matip Georges Patrick et d’autres officiers sont pointés du doigt pour des pratiques abusives qui sapent le moral des troupes et compromettent leur efficacité. Il est crucial que les autorités agissent rapidement pour rétablir l’ordre, la justice et la confiance au sein de l’armée, afin de garantir la sécurité et la stabilité de la région.