CAMEROUN :: Nourane Fotsing dévoile le Familly Challenge 237 :: CAMEROON

Familly Challenge est un programme de compétition et de divertissement qui a pour but de réunir les familles afin de leur permettre de vivre une expérience de jeu, de défis et de joie entre les membres.

Il s’agit d’une belle aventure de joie, de challenge et d’adversité. À la fin des lots sont distribués aux participants et plus aux gagnants, des lots constitués essentiellement des denrées alimentaires et des appareils électroménagers. C’est un concept qui est expérimenté depuis quelques années sans être médiatisé. Cette année l’honorable Nourane Fotsing, députée à l’Assemblée nationale, a voulu sortir le concept de l’anonymat pour le rendre public. Jadis il n’était ouvert qu’aux proches, amis et relations. La députée de la nation voudrait désormais que le concept soit médiatisé afin que de nombreuses familles du Cameroun manifestent le désir de participer et de vivre l’expérience de partage entre plusieurs membres.

Les inscriptions au concours sont d’ores et déjà ouvertes et les familles désireuses de partager peuvent s’inscrire sur les adresses qui seront largement diffusés dans les réseaux sociaux et les médias classiques. A la question de savoir pourquoi a-t-elle décidé de créer ce concept, Nourane Foster dit avoir constaté que les évènements qui rassemblent et fédèrent les énergies sont souvent le football, les concours Miss, entres autres. Et si on a envie d’inviter certaines personnes à mettre à l’épreuve leurs talents, il faudra sortir ces canaux classiques et apporter d’autres choses qui permettent aux gens de briller car tout le monde a envie de briller mais parfois les canaux sont limités.

Soutien logistique

Le concours qui aura lieu courant novembre 2021 se déroulera en trois round ou étapes, soit trois jours de compétition ; dix (10) familles seront sélectionnées en fonction de leur degré d’indigence et chaque famille devra être constituée de dix (10) personnes : soit deux (2) enfants dont l’âge est compris entre huit (8) et douze (12) ans ; deux (2) personnes de troisième âge ; et six (6) adultes. Chaque round est constitué de dix (10) épreuves : une (1) épreuve culinaire ; une (1) épreuve artistique ; trois (3) épreuves intellectuelles et cinq (5) épreuves physiques. À l’issue du premier round quatre (4) familles sont éliminées puis les six (6) familles restantes compétiront au deuxième round à l’issu duquel trois (3) familles seront retenues ; et au troisième round les trois familles finalistes participeront aux dix épreuves qui permettront de savoir qui sont les vainqueurs.

À la fin de la compétition les deux vainqueurs remporteront respectivement trois (3) millions et 500 000 francs CFA, tandis que tous les participants remporteront de nombreux lots constitués des denrées alimentaires et des appareils électroménagers. Il convient in fine de rappeler que le concept Familly Challenge 237 est une émanation de l’honorable députée à l’Assemblée nationale, Nourane Fotsing, à travers son association « Solidarité 237 pour le développement du Cameroun », avec la participation de certaines entreprises qui ont accepté apporter leur soutien logistique au concept.