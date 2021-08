CAMEROUN :: Le Manifeste du médiateur universel: TOUS DES HUMAINS ET TOUS DES MORTELS :: CAMEROON

ET SI LE PLUS BEL HOMMAGE DES HUMAINS A CHRISTIAN PENDA EKOKA ETAIT FINALEMENT ET SIMPLEMENT, LA TOLERANCE DONT TOUTE SA VIE FUT UNE BELLE DEMONSTRATION ET UNE DISCRETE LECON A LA FOIS ?

Pas de doute, c’est un citoyen hors de l’ordinaire qui s’en est allé, et c’est au-dessus de tout, un mortel, un être humain doté de qualités et de faiblesses, mais également un grand penseur plus souvent solitaire et introspectif qu’ostentatoire et bruyant.

Pour tous ceux qui l’ont vraiment connu, fréquenté, pratiqué et adopté, il est difficile de ne pas ressentir un grand vide après sa disparition. Christian nous manquera fortement, d’abord pour ce qu’il était profondément, et ensuite pour ce qu’il représentait comme véritable trait d’union entre le politique pur d’une part, et le génie voué à l’animation de la réflexion sociale prospective d’autre part.

Il me semble difficile que quelqu’un soutienne qu’il fut un radical, un extrémiste, un méchant, un calculateur cynique et insensible aux appels à la raison et à l’humilité. Il était tout dans l’art de concilier et de réconcilier, et à tel point que les dernières péripéties de sa vie sur la scène politique, sont apparues comme quelque peu étrangères à sa nature fondamentale.

Comment aurait-il apprécié ce qui s’étale en son nom, sur son nom, avec son nom et pour son nom maintenant ? Allez donc le sonder dans la paix de son cercueil de mort, et vous comprendrez sa colère. Je porte solennellement le témoignage que Christian était la tolérance élevée au stade sublime, mais que notre société de haines, de fractures et de dépersonnalisations soutenues, entretenues et conservées de tous les côtés, ne lui laissaient plus de réelles espaces de travail. C’était cela l’autre source de sa maladie, une immense et inconsolable frustration, avant le temps de la décrépitude naturelle du corps et de l’âme, et avant l’irruption des invectives violentes insensées de quelques compatriotes en dérive complète.

Puissions-nous taire toutes les quelles et respecter sa mémoire dans un élan de pardon, de tolérance, de réconciliation, de fraternité et de rassemblement, et non d’exclusion, de marginalisation et de nouvelles fractures ? Le temps du deuil est un temps d’apaisement, parce que la mort est ce que nous partageons le mieux, et face auquel notre impuissance et l’ensemble de nos vanités vaines, apparaissent au grand jour.

Faisons en sorte que nulle dispute ne ternisse sa mémoire, et qu’aucune passion ni égo opportuniste, vengeresse ou sectaire, n’enlève à son âme éternelle, son élégance première. Le départ des Grands hommes impose le silence et non le bruit./.

Adieu, cher compatriote, cher Ami, cher frère, et très cher Maître./.