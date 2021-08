CAMEROUN :: Dr SANDJON Guy, un homme à craindre ? :: CAMEROON

L'on s'interroge aujourd'hui sur le rôle du Président Dr SANDJON Guy, Président de l'Ordre National des Médecins du Cameroun.

Les jeunes médecins généralistes croupissent sous le joug de la misère, dans un chômage apocalyptique, sans emploi stable à la fin de leur formation. C'est des centaines de médecins généralistes qui sortent des écoles chaque année au Cameroun. Et l'Etat ne recrute qu'une cinquantaine dans la fonction publique. L'on rencontre des médecins qui gagnent 60.000 cfa de salaire dans des cliniques privées et les fondateurs de ces structures sont des médecins membres de l'ONMC. Hors l'interlocuteur qui doit dénoncer ces pratiques méprisantes et absurdes qui dégradent la profession du médecin reste bel et bien le Président de l'ONMC Dr SANDJON Guy.

Sous le regard sans intérêt de l'homme sur qui les médecins ont porté leur choix le 22 mars 2019, l'on n'aperçoit pas le travail ni les plaidoyers menés auprès de l'État et même des collègues du Dr SANDJON qui payent 60.000 CFA aux enfants d’autrui, ni l'augmentation des places dans la fonction publique des médecins à recruter. Le Cameroun a besoin des bons médecins et il y en a assez. Mais des médecins mal payés qui exercent dans des structures privées à la vue de ce président qui court à la tête de l'ONMC depuis des années.

L'on comprend déjà aujourd'hui pourquoi il y'a plus d'institutions sanitaires illégales au Cameroun où les camerounais meurent comme des mouches. C'est alarmant il y'a quelques semaines, les jeunes médecins chômeurs ont manifesté leur ras-le-bol devant le Premier Ministère, c'est dans cette embroglio que le Président de l'ONMC s’érige en sapeur pompier moraliser les jeunes médecins collègues du même Docteur.

Quoique l'on puisse dire, l'opinion publique comprend aujourd'hui pourquoi le docteur Sandjon était déclaré unique candidat à l'élection au poste de Président de l'Ordre National des Médecins du Cameroun, 117 médecins sur 432 se sont abstenus de donner leur position.