Un universitaire meurt dans le train alors qu'il se rendait à Yaoundé pour une séance d'hémodialyse

Incroyable en 2021, mais vrai pourtant. Un Professeur d'université obligé de quitter son lieu de service, chef-lieu d'une région, pour se rendre à Yaoundé à plus de 700 kilomètres, afin de se faire dialyser.

Le Prof. Emmanuel Dénis Nizesete du département d'Histoire de l'Université de Ngaounderé dans la région de l'Adamaoua, a trouvé la mort dans un train de la compagnie Camrail qui l'acheminait vendredi dernier à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

L'enseignant de rang magistral de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines ( Falsh) de l'Université de Ngaounderé souffrait d'insuffisance rénale. Sans plateau technique approprié dans sa ville de service, il a été contraint d'effectuer un long voyage d'un jour pour la capitale politique du Cameroun, accompagné de son médecin. Malheureusement pendant son long et plus ou moins commode voyage, il est mort dans le train. Le corps du Prof. Bienvenu Dénis Nizesete a été déposé dans un funérarium d'un hôpital de Yaoundé. Le programme de ses obsèques est attendu.

"Le Doyen de la Faculté des Arts, Lettres, Sciences Humaines, a le regret d'annoncer le décès du Pr Denis Nizesete. Enseignant au département d'Histoire à la FALSH de l'Université de Ngaoundere. Une bien triste nouvelle. Un très grand homme à tous égards qui nous quitte dans la fleur de l'âge, surtout à un moment important de sa carrière. À toute la famille, j'adresse mes sincères condoléances, ainsi que celles de toute la grande famille de la Falsh dont je me fais globalement le porte-parole. Que Dieu l'accueille avec bienveillance », avons-nous pu apprendre d'un communiqué lapidaire du doyen de la Falsh de l'Université de Ngaounderé, sans allusion sur les circonstances d'une mort dramatique et choquante. Plusieurs universitaires ont trouvé le communiqué désinvolte, hautain et sans égard pour une vie arrachée de façon choquante.