CAMEROUN :: LE MANIFESTE DU MEDIATEUR UNIVERSEL du 21/08/2021: JAMAIS PLUS A L'OUEST :: CAMEROON

Les marchands de la folie, les adeptes du désordre, les rêveurs des cimetières introuvables et les lâches de l’ombre, tentent de remettre sur la table de leurs mille malheurs tordus, un simulacre FRONT de rébellion à l’ouest du pays, mais dont la vraie substance n’existe que dans leur incapacité à analyser, à comprendre et à digérer leurs échecs.

Il n’y a pas, il n’y aura plus, et il ne saurait exister, émerger ou s’installer à l’Ouest, un quelconque front pour quelle que cause que ce soit ou pour quelle qu’ambition que ce soit, de quelconque politicien, de quelconque businessman ou de quelconque apprenti sorcier.

L’Ouest est finalement, irrémédiablement, concrètement, pragmatiquement, résolument et absolument républicaine, fidèle et loyale aux institutions, vouée au dialogue et consciente de ses responsabilités en tant que composante précieuse et à part entière de la nation camerounaise.

Le MPDR qui a pris ses marques sur le terrain dans la région, recommande aux porteurs de mauvaises blagues et aux fauteurs des troubles de toutes les origines ainsi que de toutes les doctrines et idéologies, d’aller installer leur front sur la planète Mars. De petits bandits drogués ne sauraient se prendre pour des guerriers.

Le MPDR rappelle qu’il n’y a pas de place à l’ouest pour des politiciens foirés, illogique et dépassés par les événements qui devraient se résoudre à prêcher la paix, à rejoindre la caravane du dialogue, et à enseigner les vertus de la réconciliation, dans un Cameroun fort que nous aimons et ne laisseront pas détruire par des fous.

Le MPDR joue et jouera franc jeu dans la quête de la paix, dans la conduite d’une action politique honnête, en respectant tous les grands équilibres, toutes les diversités ainsi que toutes attentes et demandes régionales de toutes les régions. Dans cette optique qui procède de sa profession de foi solennelle, le parti invite les compatriotes de l’Ouest, à rester vigilants et alertes, et surtout à ne pas céder aux sirènes idéalistes, mensongères et guerrières sans issue./.