Controverse autour du décès d'un étudiant gardé à vue à Bamenda

L’étudiant était accusé de liens avec les séparatistes, de l’avis de ses proches. Le nommé Muma Ndeh Bumah, né le 24 février 1995 a été arrêté par des hommes en tenue le 26 décembre 2020 alors qu’il était étudiant en dernière année au département de droit de l’Université de Bamenda au Nord-Ouest.

La nouvelle de sa mort a été annoncée à sa génitrice Bumah Béatrice par Mgr Andrew Nkéa l’évêque du diocèse de Bamenda. Il explique que le jeune homme avant sa mort avait été torturé et il saignait abondamment et au lieu de recevoir des soins, il a été jeté dans sa cellule sans aucune assistance.

La mère du défunt rapporte qu’elle s’est rendue au bureau de l’archevêque de Bamenda le 7 août 2021 pour demander où se trouvait son fils et c’est alors qu’elle a été informée du décès de celui ci. Bien avant cela, le 4 août, elle s’était rendue au bureau du directeur de la sécurité militaire à Yaoundé. Elle déplore le fait de n’avoir pas été informée à temps de cette triste nouvelle. Par conséquent, elle demande des explications au gouvernement Camerounais et réclame par la même occasion le corps de son enfant. C’est donc après 8 mois de recherches acharnées que la famille du jeune étudiant est informée de sa mort et aujourd’hui encore plus qu’hier, les autorités se muent dans un silence de cimetière aucune explication n’est apportée à la famille éplorée.

Ce cas rappelle celui du journaliste Samuel Wazizi, décédé lui aussi dans des circonstances troubles en détention et dont le corps n’a jamais été mis à la disposition de sa famille. Pour le moment, l’armée camerounaise ne s’est pas encore prononcée sur le décès en détention de cet étudiant de l’université de Bamenda.