SUISSE :: Manifestation: La Diaspora Camerounaise Résistante se donne rendez-vous le 28 août prochain à Genève :: SWITZERLAND

La Diaspora Camerounaise Résistante (DCR) organise une grande Marche pour la Libération des Ambazoniens et des Camerounais à Genève, samedi 28 août 2021

Après plus de six démonstrations publiques de colère contre la complicité de la Suisse et de l’Hôtel Intercontinental dans les crimes de vol et de gaspillage obscène de milliers de milliards de francs du contribuable camerounais, d’intolérable répression, et de génocide contre les Anglophones, crimes de dictateur Paul Biya, président illégitime du Cameroun âgé de plus de 88 ans et au pouvoir depuis 39 ans, depuis son arrivée en Suisse il y a plus d’un mois pour la nième fois, la Diaspora Camerounaise Résistante (DCR), va de nouveau manifester en s’adressant cette fois-ci directement au peuple suisse et aux genèvois.es en particulier, en leur demandant de cesser immédiatement d’accueillir ce criminel, et de faire de lui une persona non grata au niveaux municipal, cantonal et fédéral.

Cette Marche aura lieu samedi 28 août 2021, sur l’Avenue de France, de 14h à 19h.

Le rassemblement se fera à partir de 14h au Quai Wilson, en face du Palais Éponyme, avant de se déployer à 16h, de s’arrêter devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) pour un sit-in de 15 minutes, de 16h30 à 16h45, et de procéder jusqu’à la Place des Nations où la manifestation continuera, avant de se terminer à 19h.

Nous demandons aux gènevois de cesser de dépenser des dizaines de milliers de francs de leurs impôts comme ils le font depuis presque 40 ans, pour assurer la sécurité de ce dictateur, constamment en villégiature et en visite privée dans leur pays, au détriment du peuple camerounais, qu’il abandonne ainsi régulièrement pendant des mois entiers, comme c’est encore le cas en ce moment. Nous leur demandons de cesser d’être les receleurs d’un des plus grands voleurs de la planète, de cesser d’être les complices du génocide anglophone et de la clochardisation du peuple camerounais.

Nous demandons au peuple suisse de sortir leurs têtes du sable, de prendre leurs responsabilités, et d’appliquer une pression effective sur leurs représentants municipaux, cantonaux, et fédéraux, pour définitivement interdire à Paul Biya, à sa famille, et à son clan de malfaiteurs, de jamais plus remettre les pieds dans ce pays, sinon nous camerounais et ambazoniens, ne cesserons de revenir ici mettre de nouveau pression sur ce peuple suisse et gènevois.

La Diaspora Camerounaise Résistante (DCR) est composée de plusieurs organisations qui se battent pour la libération du peuple camerounais et ambazonien, pour la fin de la dictature, pour la fin du génocide, pour l’autonomie de l’Ambazonie, et pour l’instauration d’une vraie démocratie et d’un état de droit et de prospérité au Cameroun.

Diaspora Camerounaise Resistante (DCR) Suisse

Contact: Alain Wandji Adresse: Pflugstrasse 12, 8952 Schlieren, Suisse

Tel: 41 78 704 66 20 Email: altyspa@gmail.com