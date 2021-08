CAMEROUN :: SÉCURITÉ ET SÛRETÉ PORTUAIRES : UNE EXIGENCE DE LA COMPÉTITIVITÉ :: CAMEROON

Au commencement était la lutte contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, puis vint la lutte contre l’immigration clandestine. Le Gouvernement avait alors décidé de sécuriser ses frontières en générale et les frontières marines en particulier. Avec la recrudescence des actes de terrorisme, et les exigences de la modernité et la compétitivité portuaire, la sécurisation s’est avérée d’une importance capitale pour les ports. Le projet a permis aussi la création de quatre cent emplois directs.



Dans son discours de campagne du 06 octobre 2011, parmi les projets évoqués par le candidat Paul Biya avec force détails, il y avait celui de la modernisation du Port de Douala-Bonabéri. Pour le Chef de l'État, Douala doit devenir le « port » de référence du Golfe de Guinée. En homme d'expérience avisé et visionnaire, Paul Biya va être plus précis en évoquant certaines grandes réalisations relatives à la modernisation du Port de Douala-Bonabéri: «l'installation d'un système de surveillance du port et de la côte permettant une surveillance et une gestion efficace du trafic maritime et d'un système de contrôle biométrique et périmétrique des entrées de l'enceinte portuaire de Douala, la réhabilitation du balisage, des ouvrages d'acconage et des terrepleins du port autonome de Douala».

Depuis 2018, un contenu est donné à la promesse présidentielle. Une véritable révolution s'opère ici.



A côté des réformes liées à la gouvernance de l'entreprise, la multitude de projets structurants la sécurisation physique du périmètre et le contrôle des accès du Port de Douala-Bonabéri est entrain de transformer en profondeur à la principale plateforme dédiée aux opérations du commerce extérieur du Cameroun. Ce projet dont les travaux sont très avancés, change chaque jour la physionomie du Port de Douala-Bonabéri et l'arrime définitivement à la modernité.



Plus concrètement, le Port de Douala-Bonabéri est à 90% physiquement sécurisé par une clôture périmétrique de plus de 20 kilomètres, éclairée et protégée par vidéosurveillance. Les accès, avec guérites, sont surveillés par des équipements ultra modernes. Des ponts bascules statiques et dynamiques en ligne dont l’exploitation a été reprise par le Port Autonome de Douala servent à la pesée systématique des véhicules lourds et conteneurisés. Des portes avec tourniquets pour accès des piétons après reconnaissance biométrique et un badge permettent de mieux filtrer les entrées. À ce dispositif, sera installé un scanner mobile pour le check in des différents conteneurs et marchandises à l'entrée comme à la sortie de la zone portuaire.



À l'intérieur, la plateforme est entrain d’être subdivisé en zones spécialisées confinées dans des barrières sectorielles sécurisées où les accès (entrées et sorties) sont réservés aux seules véhicules et personnes autorisés et/ou habilitées.



Cette automatisation de la sécurité du Port de Douala-Bonabéri a été complétée un corps de sécurité et de sûreté portuaire formé et professionnel.

Le Port de Douala-Bonabéri jouera ainsi véritablement son rôle de frontière maritime et de zone à circulation règlementée.



Et c’est avec satisfaction que les garde côtes américains ont visité ces installations qui permettront au Port de Douala-Bonabéri de sortir définitivement de la liste rouge des pays blacklistés par les USA.



La sécurisation physique du périmètre et le Contrôle des accès du Port de Douala-Bonabéri, au-delà de la modernisation, la sécurité, la sûreté des navires, des marchandises, des recettes et des hommes, constitue un puissant dispositif de lutte contre la corruption et toutes les pratiques frauduleuses qui ont sérieusement écornées l'image de marque de notre entreprise. Il s'agit donc d'un enjeu de performance, d'attractivité et de compétitivité.