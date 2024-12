CAMEROUN :: Recommandations de Shanda Tonme sur les rapports entre les citoyens, les forces de défense etc. :: CAMEROON

Recommandation importante sur les rapports entre les citoyennes et les citoyens d’une part, et les forces de défense et de sécurité d’autre part Prioritairement pour les leaders d’opinion, les leaders politiques et les responsables des médias

Depuis l’affaire dite de « l’agression de l’Avocat Me Tamfu », on constate une recrudescence de mise en cause des forces de défense et de sécurité. Entre les cas sérieux et les intentions de diaboliser les différents corps, il y a comme une manipulation sournoise, malicieuse, cynique et orientée qui s’est installée, avec des implications très regrettables.

Personne ne discutera qu’il existe des dérives avérées, mais l’honnêteté voudrait aussi, que l’on reconnaisse que de plus en plus, des volontés de manipulation ont cours, en même temps que des comportements irrévérencieux, insolents, irresponsables et outrageants à l’endroit des agents de sécurité deviennent récurrents. Le plus embêtant c’est que depuis cette affaire Tamfu, des ingénieux fouineurs vont chercher dans les archives, des images de violences mettant aux prises les FDS et les citoyennes et citoyens, pour alimenter la discorde, la défiance et l’humiliation envers ces corps républicains. Des images totalement sorties de leurs contextes, sont balancées sur les réseaux sociaux à dessein, avec l’intention de susciter des réactions négatives et des désapprobations, de creuser des distances et la perte de confiance vis-à-vis des FDS. C’est le cas récent des agents de police impliqués dans une sorte de bagarre, que nous avons traité, le 17/12/2024, en adressant une correspondance d’opportunité au DGSN. Il s’agit en effet d’une affaire ancienne, où deux agents sembleraient-il, après recoupement, s’évertuaient plutôt à corriger, un peu trop durement, un imposteur en tenue qui arnaquait les populations, et qui interpellé, aurait le premier a engagé des violences.

C’est le lieu de reconnaître pour s’en féliciter, que de façon générale et régulière, toutes les bavures et écarts répertoriés et portés à la connaissance des hiérarchies des FDS, sont traités avec rigueur et donnent lieu à des sanctions allant jusqu’à la révocation. Ce plaidoyer mérite aussi d’être fait honnêtement et valablement. Policiers, gendarmes et militaires sont d’abord des citoyennes et des citoyens comme tout le monde, et sont justiciables. Les dossiers disciplinaires sont traités avec rapidité et célérité et les sanctions sont encore plus lourdes et plus promptes, que ce qui se fait pour un civil ordinaire.

En tout état de cause, il revient aux leaders d’opinion, responsables politiques et patrons des médias, de prôner davantage la coopération et la collaboration avec les FDS, plutôt que la méfiance et la défiance. C’est une démarche citoyenne salutaire et exemplaire qui ferait beaucoup de bien à notre société et renforcerait la confiance mutuelle. Nous devons tous, par ailleurs, nous ranger à la vérité selon laquelle, une société sans forces de défense et de sécurité, sans contrôle et sans protection militaire, sans instruments de préservation de la sécurité de l’ordre public, des personnes et des biens, serait une société d’anarchie, de désordre et de jungle. Le Cameroun ne peut pas et ne devrait pas devenir Haïti.

En retour, j’ai à de nombreuses reprises, saisi les hautes hiérarchies, en vue des mesures disciplinaires efficaces et rigoureuses, pour interdire la fréquentation des bars et des lieux de bordel, par les « hommes et femmes en tenue ». Ils doivent par eux-mêmes et pour eux-mêmes, cultiver la dignité et la respectabilité, parce que la tenue et les distinctions qui arborent, constituent les symboles d’un Etat organisé et structuré dont ils sont les premiers gardiens.

Qu’il soit définitivement admis et retenu, qu’humilier, manquer de respect, outrager les FDS, et se comporter de manière irrévérencieuse lors d’un contrôle ou à n’importe quelle autre occasion, sans justification quelconque, c’est travailler à mettre sa propre sécurité en danger, celle de sa famille, celle finalement de toute la société et le pays. Vivre bien et vivre ensemble et réelle en tranquillité, dépend de tout cela. Point d’extrapolation vindicative et point de manipulation des événements, point de débordements, et point de manquements de part et d’autre./.