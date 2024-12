CAMEROUN :: Commandement traditionnel : Menkam Djabia désigné chef de 3e degré de Tchoudim conformément à la loi :: CAMEROON

Tout s’est finalement bien passé à Tchoudim, ce 18 décembre 2024. Oui c’est un jour historique pour les populations de ce village.



Menkam Djabia a été désigné chef traditionnel de 3e degré de Tchoudim en respect de la procédure en la matière.

En effet, c’est au cours d’une consultation populaire diligentée par le sous-préfet de l’arrondissement de Bangangté, en présence du maire de la commune du même nom, des forces de maintien de l’ordre et des nombreuses populations de Tchoudim sorties en grand nombre et surtout des pairs fondateurs du royaume Bangangte Menkam Djalang et Menkam Njasue venus soutenir Menkam Djabia avec qui ils forment le trio des autochtones et dépositaires des rithes ancestraux du groupement Bangangté.

Dans l’ambiance d’une ferveur population des grands jours qui le porte en triomphe, Menkam Djabia a su de bout en bout garder son sang froid face à des velléités de déstabilisation visiblement orchestrées par ceux-là mêmes qui en ont fait un sport favoris... « Je suis le chef de tous. Tchoudim est resté longtemps dans l’obscurité. Le défi qui est le nôtre est de sortir notre village des sentiers battus. Et j’aurai besoin de toutes les petites mains pour développer notre village dans un esprit républicain et respectant les institutions de la République et ceux qui les incarnent. Nous devons travailler dans la cohésion, dans la paix et dans l’acceptation de tous... », a-t-il déclaré sous un tonnerre d’applaudissements. Il a en l’occurrence dit compter sur le Maire, M. Niat Eric pour inscrire Tchoudim dans le plan de développement de sa commune. Il lui a surtout indiqué qu'au vu de sa très nombreuse population, il y a un besoin urgent en écoles, en centre de santé intégré, en eau pour ne citer que ceux-là.

Il n'a pas manqué de relever avec force le soutien jamais démenti de sa majesté Nji Monluh Seidou Pokam, Roi des Bangangte envers qui sa déférence a de tout temps été un acquis.

Ça n’a pas été facile. La consultation a duré près de six heures d’horloge. La mention très honorable revient au sous-prefet de l’arrondissement de Bangangté. Il a commencé par lire la loi de 77 portant organisation des chefferies traditionnelles en insistant notamment sur les dispositions pertinentes des articles 8, 9, et 11. Il n'a pas manqué de relever à chaque fois lesdites dispositions qui sont restées sa principale boussole tout au long des consultations.

Après un échange avec les participants pour lever des éventuelles zones d’ombres, il a ensuite ouvert la phase des candidatures.

Dans un premier temps, huit prétendants ont été enregistrés, après une concertation à huis clos, six ont démissionné en faveur de deux prétendants : Menkam Djabia et Tchouami Guy Merlin.

Après cette phase, le Sous-préfet a procédé à la constitution de la notabilité coutumière compétente devant désigné le futur chef.



Parole a ainsi été donnée a chacun des deux candidats pour la présentation de ses notables puis s'en est suivi une phase d'enquêtes séance tenante menée par le Sous-préfet suite à des contestations nées de la présentation de chacune des deux listes de notables.

À l'issue de cette phase d'enquêtes, six notables et trois notables respectueusement de Menkam Djabia et de M. Tchouami ont présenté un ancrage coutumier reconnu par les populations.

Se sentant en minorité, le candidat Tchouami a délibérément quitté la salle abandonnant ses trois notables qui ont néanmoins rejoint les 6 de Menkam pour une concertation à huis clos demandée par le Sous-préfet envue de la désignation ou non de Menkam Djabia resté seul candidat en lisse.

C'est donc au sortir de cette concertation que les neuf notables à l'unanimité ont porté leur dévolu sur Menkam Djabia comme du village Tchoudim, choix aussitôt entériné par le Sous-préfet en conformité de l'article 11 de la loi de 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.

La ferveur et la liesse populaires ayant suivi cette désignation ont indiqué à souhait les désirs ardents des populations qui n'avaient que trop attendu l'issue heureuse de ces consultations.

Ainsi se referme donc ce long feuilleton au cours duquel on aura tout vu et tout entendu: intimidations, manipulations, charters de voyous et gros bras porteurs de pancartes transportés par des véhicules immatriculés CA du Mindhu venus expressément occasionner du désordre, mais à qui se sont opposés le calme et la grandeur d'esprit des populations de Tchoudim qui ont si heureusement écouté les conseils avisés de Menkam Djabia qui leur a demandé de ne pas céder à la provocation et dont l'attitude aura été exemplaire tout au long des consultations.

Au demeurant, les autorités administratives ont su rester républicaines et respectueuses des lois.