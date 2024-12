CAMEROUN :: Documents en circulation mettant en cause la moralité de la douane, Shanda Tonme s'inquiète :: CAMEROON

Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), demande des clarifications au ministre des Finances sur les documents de dénonciation en circulation, mettant en cause la moralité, l’éthique et le professionnalisme de la douane camerounaise.



Lire en dessous sa correspondance