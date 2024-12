CAMEROUN :: Un cadre de Camtel se suicide dans les toilettes :: CAMEROON

La triste nouvelle est véhiculée par un communiqué publié ce mardi, 17 décembre 2024, par la directrice générale de la Cameroon Télecommunications ( Camtel), Judith YAH SUNDAY ACHIDI.

Selon le communiqué parvenu à notre rédaction, " c'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de Monsieur Juliot NGONDENA, adjoint au chef de Centre régional des Réseaux IP/Internet à Bependa, décès survenu dans les locaux de l'entreprise à Douala.

Et Judith YAH SUNDAY ACHIDI de poursuivre : " nous présentons nos excuses les plus sincères à sa famille, à ses proches, à ses collègues et à l'ensemble de la grande famille Camtel. Nous respectons leur douleur et convions les uns et les autres à respecter leur intimité pendant cette difficile période".

Et la directrice générale de Camtel, opérateur gouvernemental des télécommunications de conclure : " nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique événement'.