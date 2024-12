Suspension des ONG au Cameroun: Que dit la loi sur leur fonctionnement ? :: CAMEROON

La suspension pour trois mois de cinq ONG continue à animer les débats au Cameroun. Selon les autorités camerounaises, cinq organisations sont accusées de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ces organismes "peuvent être complices passifs ou actifs de comportements répréhensibles", a déclaré le ministre Paul Atanga Nji, samedi 7 décembre 2024 à la télévision publique CRTV, évoquant des "vulnérabilités au blanchiment de capitaux et surtout au financement du terrorisme".

"En deux ans, ces cinq organismes à but non lucratif et organisations non gouvernementales installés au Cameroun ont reçu environ 16 milliards de francs CFA", des montants ne reflétant pas "les activités conduites sur le terrain", selon le ministre.

L’arrêté d’interdiction visant deux entités du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (Redhac), L. M. Nanje Foundation Inc., Reach out Cameroon et l’Association charitable socioculturelle du Cameroun

Que dit la loi sur l'organisation des organisations non gouvernementales (ONG) au Cameroun?

Lire en dessous un extrait