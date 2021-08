CAMEROUN :: Circonstances du décès et biographie de Christian Penda Ekoka :: CAMEROON

Christian Penda Ekoka est décédé dans la ville de Toronto des suites de cancer le dimanche 08 août 2021 à 21h45 (heure du Cameroun). L'information de son décès a été officialisée par mouvement ACT-GIR dont il était fondateur.

Il était admis au Princess Margaret Cancer Center pour des soins.

Économiste chevronné de renommée internationale, ancien conseiller technique de Paul Biya et ex bras droit de Maurice Kamto à la dernière élection présidentielle d'octobre 2018, le leader du mouvement ACT-GIR avait été annoncé mort il y'a quelques jours.

Qui était-il ?

Rentré au Cameroun en 1978, après avoir effectué les études d'ingénieur au Canada en la faveur d'une bourse de l'agence canadienne de développement international (ACDI), CPE commence sa carrière comme ingénieur de chemin de fer, puis rejoint la société nationale d'investissement (SNI) ou pendant plus d'une décennie, il est investment officer et directeur des études du projet.

À ce titre, il initie et coordonne une litanie de projets dans différents domaines industriels et agroindustriels et de service parmi lesquels, le chantier naval et industriel du cameroun, des complexes agro-sucriers, une conservatrice alimentaire, l'entreprise des pêches industriels et le projet de l'hôtel Hilton....

En 1991, il quitte la SNI pour créer une société de consulting international busness développement service ( InsightBDS)2, spécialisée dans le conseil en investissement, les politiques et stratégies industriels et dans le développement des projets du partenariat privé.

CPE fut l'un des rares économistes Africains a avoir effectué des missions dans plus de vingt-cinq pays d’Afrique et des Caraïbes pour le compte des Organisations internationales, parmi lesquelles le groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l’Organisation des nations unies pour le développement industriel (ONUDI), le PNUD. Il a également effectué des missions d’études dans une quarantaine de pays d’Asie, d’Europe, d’Amérique et d’Afrique.

Il convient de saluer le parcours de cette personnalité qui a force de travail, abnégation, discipline et excellence a pu se hisser au firmament du paysage des experts en économie. Rien pourtant ne prédestinait ce natif du littoral à une trajectoire jalonnée de succès.

La rédaction de camer.be présente ses condoléance les plus attristées à la famille de Christian PENDA EKOKA.