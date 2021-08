CAMEROUN :: Une marche de soutien à l’émergence à Yaoundé :: CAMEROON

« Tous unis pour l’émergence du Cameroun, restons unis pour bâtir notre continent, faisons confiance à nos institutions et à nos élus ». Tels sont les messages qu’on peut lire sur les pancartes des jeunes de l’équipe du magazine L’Afrique émergente réunis au carrefour Bastos à dans le 1er arrondissement de Yaoundé le weekend dernier. Une initiative de Sidonie Rose Bassong, responsable dudit magazine. Ces jeunes ont battu le macadam accompagné de chants patriotiques, vêtus de t-shirt blancs comme pour traduire la paix.

À en croire les responsables, l’idéologie portée par ce magazine, qui communique sur tous les actions des pays africains dans le but de bâtir l’Afrique et qui œuvre pour le développement sur le plan politique, économique sociale et culturel n’est pas adossée sur un parti politique.

« Nous ne sommes pas un parti politique et ce n’est non plus une marche politique. Nous sommes des jeunes qui contribuent au rayonnement du Cameroun notre pays. La raison de cette marche c’est pour dire que nous voyons ce qui se fait comme réalisations et nous disons oui aux œuvres qui contribuent à bâtir notre pays. Nous ne pouvons pas aujourd’hui compter les barrages, les stades, les routes construits au Cameroun.

Nous faisons partie de l’État et nous devons être conscient de ce que nous avons et préserver nos acquis », déclare Sidonie Rose Bassong. Le souhait de tous ces jeunes dans les rangs de L’Afrique émergente est de voir le Cameroun prospérer dans la paix.