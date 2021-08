CANADA :: LE PROFESSEUR ALEXIS TCHEUYAP NOMMÉ VICE- RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE TORONTO

Les prouesses des intellectuels Camerounais à l'international sont loin d'être terminées.

Le professeur alexis tcheuyap a été nommé par les autorités canadiennes vice-recteur de l'université de toronto. L'universitaire de nationalité Camerounaise occupera cette fonction pour une durée de 5 ans.

Le nouveau promu est un enseignant et ecrivain de renommée internationale bien connu du paysage littéraire camerounais et africain. Après l'obtention à l'université de yaoundé 1 d'une licence en lettre bilingues,une maîtrise en littéraire africaine et d'un doctorat dans la même discipline il quitte le cameroun pour le canada afin de faire valoir son talent.

C'est à l'issue d'un passage remarquable à l'université de calagary qu'il a été nommé il y'a quelques jours vice-recteur de toronto.