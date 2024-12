Ambassadeur du Cameroun en France:Dementi Officiel sur Accusations de Fraude Immobiliere :: CAMEROON

Un communiqué récent émanant des proches de l'ambassadeur camerounais en France vient dénoncer avec force des accusations infondées relayées sur les réseaux sociaux concernant une prétendue escroquerie immobilière.

Les faits, tels que rapportés, sont formels : ni l'ambassadeur ni son épouse n'ont été impliqués dans une quelconque transaction financière avec Monsieur MBA NDEWA DEROGY LEOTARD.

Le différend concerne un dépôt de garantie de 2 millions de francs CFA versé à la gouvernante de la propriété. Selon le communiqué, cette somme a été intégralement remboursée, avec une décharge officielle signée en présence d'autorités compétentes.

Les principaux points à retenir :

- Aucune implication directe de l'ambassadeur et de son épouse

- Un remboursement total du dépôt de garantie

- Des accusations qualifiées de "mensongères et diffamatoires"

- Des travaux immobiliers réalisés par le propriétaire et non par le locataire

- Aucun contrat de location signé avec l'épouse du plaignant

La famille de l'ambassadeur se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires pour protéger son honneur et son image, face à ces allégations non vérifiées.

Ce communiqué illustre la nécessité de la vérification des informations avant toute diffusion, particulièrement sur les réseaux sociaux où les rumeurs peuvent rapidement se propager.

Les autorités diplomatiques camerounaises appellent à la prudence et au respect des procédures légales dans le traitement de telles accusations.

MISE AU POINT DES PROCHES DE L’AMBASSADEUR DU CAMEROUN EN FRANCE

« Nous rétablissons la vérité :

Depuis quelques heures, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux accuse injustement l'Ambassadeur du Cameroun en France et son épouse d'avoir escroqué un individu, Monsieur MBA NDEWA DEROGY LEOTARD, d'un montant de 2 millions de FCFA pour la location d'un bien immobilier. Nous tenons à clarifier les faits :

Madame l'Ambassadrice et l'Ambassadeur ne sont en aucun cas impliqués dans la gestion de la transaction de location et n'ont jamais reçu ni exigé de somme d'argent de la part de Monsieur MBA NDEWA DEROGY LEOTARD ou de son épouse.

Monsieur MBA NDEWA DEROGY LEOTARD a effectué un dépôt auprès de la gouvernante de la propriété à titre de garantie pour bloquer le logement. La décision de rembourser intégralement le dépôt a été prise par la gouvernante en raison de l'historique de paiement irrégulier du locataire. Elle a été alerté par ses sources. L'avance de 2 millions FCFA versée par Monsieur MBA NDEWA DEROGY LEOTARD à la gouvernante a été intégralement remboursée, avec décharge signée en présence des autorités compétentes.Les accusations portées contre l'Ambassadeur et son épouse sont infondées, mensongères et diffamatoires.

Toutes les affirmations de travaux d'aménagement entrepris par Monsieur MBA NDEWA DEROGY LEOTARD sont également fausses. Ces travaux ont été exécutés par le propriétaire de la maison.

La gestionnaire du bien n'a jamais traité avec l'épouse de Monsieur MBA NDEWA DEROGY LEOTARD et aucun contrat de location n'a été signé avec elle.Nous appelons à la vigilance et demandons aux internautes de ne pas relayer des informations non vérifiées. La Famille de l’ambassadeur se réserve le droit de continuer en justice pour atteinte à leur honneur ou à leur image par des propositions ou vidéos calomnieuses. »